Velázquez defiende el compromiso del PP para acabar con la ocupación ilegal de viviendas con desalojos en 48 horas

El presidende del Senado, Pedro Rollán, en un almuerzo de campaña celebrado en Esquivias, junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; y el presidente del Senado, Pedro Rollán. - PP

TOLEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del Partido Popular y cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Toledo, Carlos Velázquez, ha defendido el compromiso de su partido de aprobar una ley contra la ocupación ilegal de viviendas que permita desalojos en un plazo de 48 horas, "una medida especialmente importante para los municipios de la comarca de La Sagra".

Así lo ha indicado durante un almuerzo de campaña celebrado en Esquivias, en el que ha participado junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; el presidente del Senado, Pedro Rollán; y la alcaldesa, Almudena González.

Según informa el partido, Velázquez ha defendido la necesidad de ofrecer una respuesta a los propietarios afectados por la ocupación ilegal, con una legislación que facilite una actuación rápida de las autoridades.

"Vamos a poner en marcha una ley contra la ocupación ilegal de viviendas que garantice a los alcaldes, a la Policía, a la Guardia Civil y a los propietarios que, en 48 horas desde que se ocupa ilegalmente una vivienda, los ocupas estén de patitas en la calle", ha defendido el candidato 'popular', que ha insistido en la relevancia de esta propuesta para la comarca de La Sagra, donde esta es una preocupación muy importante para los ciudadanos.

De ahí que haya incidido en "proteger la propiedad privada", frente a la política desarrollada por el Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia.

RESPONSABILIDADES POR EL ACCIDENTE FERROVIARIO DE URDA

Durante su intervención, Velázquez también se ha referido al accidente ferroviario de Urda, que dejó 69 víctimas mortales, y ha pedido responsabilidades al Gobierno de Pedro Sánchez. "Si este Gobierno hubiera sido un Gobierno mínimamente responsable y hubiera tenido ministros mínimamente responsables, se hubieran podido evitar 69 muertes", ha asegurado.

En este sentido, ha puesto en valor la intención del Partido Popular de realizar una auditoría en los primeros 100 días de Gobierno para esclarecer la gestión de los recursos destinados a las infraestructuras ferroviarias, insistiendo en la necesidad de esclarecer lo ocurrido, porque "las 69 víctimas de Urda se podían haber evitado y son responsabilidad de un Gobierno que no hizo lo que tenía que hacer".

Finalmente, ha destacado una vez más la experiencia de gestión del Partido Popular y ha defendido el proyecto del candidato 'popular' a la presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, al que ha presentado como "garantía de rigor, de capacidad, de experiencia, de rigurosidad y de responsabilidad".

EL 29N, OPORTUNIDAD PARA IMPULSAR UN CAMBIO DE RUMBO EN ESPAÑA

Por su parte, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha asegurado que el próximo 29 de noviembre representa una oportunidad para impulsar un cambio de rumbo en España. "No es una cuestión de colores ni de siglas, sino de dar un giro de 180 grados a la situación que atraviesa el país".

En este sentido, ha defendido la necesidad de abrir una nueva etapa con un Gobierno solvente y decente con Feijóo, frente a un Ejecutivo que ha convertido su gestión en un "desgobierno".

Rollán ha señalado que España tiene hoy más problemas que cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa y ha insistido en que los ciudadanos tienen la oportunidad de expresar esa voluntad de cambio el próximo 29 de noviembre.

POLÍTICA FISCAL

Mientras, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha destacado el compromiso de Alberto Núñez Feijóo para impulsar en España una política fiscal que permita aliviar la economía de las familias, favorecer la actividad empresarial y generar oportunidades frente a la propuesta socialista que mantiene una elevada presión fiscal sobre los ciudadanos.

Desde Esquivias, ha señalado que los ciudadanos no viven de los anuncios políticos, sino que necesitan llegar a fin de mes, acceder a una vivienda, encontrar oportunidades de empleo, mantener sus negocios y contar con servicios públicos de calidad.

En este sentido, ha puesto el foco en las diferencias fiscales entre Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, especialmente relevantes para municipios como Esquivias, cuya proximidad a Madrid hace que muchos vecinos conozcan de primera mano las condiciones económicas de ambos territorios.

Ha insistido en que reducir determinadas cargas fiscales puede favorecer la actividad económica y aliviar el esfuerzo de los hogares, siempre acompañado de una financiación suficiente de los servicios públicos.