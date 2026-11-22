Velázquez defiende el compromiso del PP para solucionar los problemas de agua en los Montes de Toledo - PP

TOLEDO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del Partido Popular de Toledo y cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Toledo, Carlos Velázquez, ha asegurado en Pulgar que el PP tiene el compromiso de dar solución a los problemas de abastecimiento de agua que sufren los municipios de los Montes de Toledo, impulsando las infraestructuras necesarias para garantizar el suministro tanto a los vecinos como a las explotaciones ganaderas de la comarca.

Así lo ha destacado durante el Congreso Local del PP de Pulgar, que ha elegido a Gonzalo Esperanza como nuevo presidente de la Junta Local del PP, al frente de un equipo que inicia esta etapa con ilusión, ganas de trabajar y el compromiso de seguir fortaleciendo el proyecto del Partido Popular en el municipio, ha informado el PP en nota de prensa.

En el acto ha participado también la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Elena Gutiérrez, así como candidatos al Congreso y el Senado, alcaldes y concejales de la zona, junto a numerosos afiliados.

Velázquez ha destacado que Pulgar es un municipio muy importante para la provincia de Toledo y para el PP, poniendo en valor la renovación de sus estructuras locales como una de las principales fortalezas de la organización. "Las juntas locales son el instrumento que tiene el Partido Popular para llegar a todos y cada uno de los municipios. A través de ellas conocemos perfectamente cuáles son las necesidades de cada comarca de nuestra provincia", ha señalado.

El candidato 'popular' ha vinculado la celebración de este congreso con la recta final de la campaña electoral de las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre, destacando que los ciudadanos tienen la oportunidad de abrir una nueva etapa para España de la mano de Alberto Núñez Feijóo. "Estamos convencidos de que las urnas van a estar llenas de ilusión, de ganas de cambio y de ese cambio necesario e imprescindible que encabeza Feijóo con el Partido Popular", ha afirmado.

Asimismo, ha insistido en que ese cambio también debe servir para afrontar los problemas que afectan directamente a la provincia de Toledo, especialmente las dificultades de abastecimiento de agua que padecen los municipios de esta comarca. En este sentido, ha criticado la falta de actuaciones de los gobiernos socialistas y que no se hayan aprovechado los recursos europeos para desarrollar las infraestructuras necesarias que permitan garantizar el suministro.

Velázquez ha recordado que los Montes de Toledo son una comarca con una importante actividad agrícola y, especialmente, ganadera, por lo que garantizar el agua es fundamental tanto para las familias como para el mantenimiento de las explotaciones. "No podemos mirar para otro lado cuando hay zonas que están sufriendo la despoblación y no se hacen las infraestructuras necesarias para que estos municipios tengan garantizada el agua, tanto para los vecinos como para el ganado", ha advertido.

Por ello, ha defendido que el Partido Popular tiene claro que es imprescindible garantizar agua en cantidad y calidad, poniendo en valor el papel de los agricultores y ganaderos en la conservación del medio natural y en el mantenimiento de la actividad económica y la población en los municipios rurales. "Sin ganado y sin explotaciones ganaderas, esta zona estaría vacía. Tenemos que hacer las infraestructuras necesarias y garantizar el agua para las personas y para nuestra industria ganadera", ha subrayado.

Por último, Velázquez ha reafirmado el compromiso del Partido Popular con el campo y con el futuro de los pueblos de Toledo, destacando que la cercanía de sus juntas locales permite conocer estos problemas y defender soluciones. Una labor a la que se suma el nuevo equipo del PP de Pulgar, encabezado por Gonzalo Esperanza, con el objetivo de seguir trabajando por el municipio y contribuir al proyecto nacional que representa Alberto Núñez Feijóo.

Por su parte, el nuevo presidente de la Junta Local del PP de Pulgar, Gonzalo Esperanza, ha agradecido la confianza depositada en él y el apoyo de los afiliados y compañeros del partido, mostrando su ilusión y sus ganas de trabajar en esta nueva etapa.

Asimismo, ha reafirmado su compromiso de seguir fortaleciendo el Partido Popular en Pulgar, con un equipo unido, cercano a los vecinos y dispuesto a escuchar sus necesidades y trabajar por el futuro del municipio, desde la responsabilidad y la vocación de servicio público.