El alcalde de Toledo y cabeza de candidatura del PP al Congreso por Toledo, Carlos Velázquez, en una reunión con empresarios de Talavera de la Reina. - PP TOLEDO

TOLEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del Partido Popular y cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Toledo, Carlos Velázquez, ha defendido este jueves las propuestas del PP para impulsar la actividad empresarial y la creación de empleo en Talavera de la Reina, con mejoras fiscales, la reducción de la burocracia y el desarrollo de las infraestructuras estratégicas que necesita la ciudad.

Así lo ha destacado durante una reunión con empresarios de Talavera de la Reina, junto al alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, y el también candidato al Congreso por la provincia, Javier Gil, en la que ha incidido en la importancia de escuchar al tejido empresarial y abordar el futuro de la actividad económica de Talavera y del conjunto de la provincia de Toledo, ha informado el PP en nota de prensa.

Velázquez ha señalado la necesidad de dar respuesta a los problemas de desempleo de Talavera, una cuestión en la que, como ha recordado, "el Gobierno central tiene mucho que decir", y ha defendido la ejecución de las infraestructuras necesarias para la ciudad, "que se han prometido durante muchísimos años y que no se han cumplido".

Entre ellas, ha destacado la plataforma logística, dada la situación estratégica de Talavera, el tercer carril de la A-5 y la llegada de la alta velocidad.

"Vamos a apostar por ese AVE porque hay dinero para alta velocidad entre Madrid y Lisboa con parada en Toledo y, por supuesto, con parada en Talavera de la Reina", ha afirmado el candidato popular.

Asimismo, ha recordado que el PP ya ha trasladado estas reivindicaciones a través de las enmiendas presentadas por sus parlamentarios a los presupuestos estatales, entre ellas una dirigida a "activar el plan de reindustrialización de Talavera y sus comarcas" desde el Gobierno central.

MEJORAS FISCALES Y MENOS BUROCRACIA PARA LAS EMPRESAS

En materia fiscal, Velázquez ha destacado las propuestas del PP para favorecer la creación de empleo, como que "las nuevas contrataciones tengan cotización social cero durante el primer año de contrato y durante el segundo año de contrato, el 50%", además de medidas para reducir el absentismo laboral, que, según ha advertido, "está haciendo un daño tremendo al sector empresarial español".

El presidente provincial del PP ha puesto especial énfasis en la necesidad de contar además con una administración eficaz que esté al servicio de los ciudadanos y de las empresas."Una administración que cumpla con los plazos, que haga lo mismo que exige a los administrados, especialmente a las empresas", ha señalado.

En este sentido, ha defendido "una administración que elimine burocracia y que ayude y facilite en todo lo posible la actividad empresarial", destacando el papel de las pymes y los autónomos a la hora de generar oportunidades para que las familias puedan desarrollar su proyecto de vida tanto en la provincia de Toledo y en Talavera como en toda España.

Por último, Velázquez ha enmarcado estas propuestas en el programa de reconstrucción nacional del Partido Popular, que, tal y como ha explicado, consiste en "reparar el Estado, en reunir a los españoles y regenerar la democracia", y ha insistido en la necesidad de un cambio de rumbo en España el próximo 29 de noviembre, que vendrá de la mano del PP y de su candidato, Alberto Núñez Feijóo.