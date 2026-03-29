Velázquez destaca el buen inicio de la Semana Santa y el impulso turístico de Toledo durante estos días

Celebración de la procesión de palmas y ramos en Toledo - OSCAR HUERTAS/AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado la alta afluencia de visitantes en el arranque de la Semana Santa y ha subrayado la importancia de estas fechas para la ciudad, "la Semana Santa en Toledo es el momento del año en el que tenemos mayor número de visitantes", y en este sentido, ha insistido en la necesidad de trabajar para ofrecer "la mejor cara de la ciudad a toledanos y visitantes", dada la relevancia del turismo para la economía local.

Declaraciones del alcalde previas a la celebración de la procesión de palmas y ramos, seguida de la Misa de la Pasión del Señor en la Capilla Mayor de la Catedral, donde ha destacado que para facilitar la movilidad y garantizar el correcto desarrollo de los eventos, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un Plan Especial de Movilidad dividido en dos fases, una primera hasta el Miércoles Santo y una segunda a partir del Jueves Santo.

El alcalde ha destacado además que el Viernes Santo es tradicionalmente el día de mayor afluencia de visitantes, "superando incluso otras fechas señaladas como el Corpus o las fiestas navideñas". En cuanto a los datos turísticos, Velázquez ha indicado que las cifras de ocupación hotelera son "muy positivas", alcanzando actualmente el 80% y con previsiones de superar el 90% en los días centrales de la Semana Santa, y ha agradecido la labor del sector hostelero, destacando su "excelente trabajo" para ofrecer a los visitantes una experiencia inolvidable en la ciudad.

También el alcalde ha recordado que Toledo cuenta con una ordenanza específica para regular la relación entre visitantes y residentes, siendo "la única ciudad de España" con una normativa de este tipo, y ha apostado por seguir avanzando en esta línea.

Además, como novedad este año, el Ayuntamiento ha instalado un sistema de megafonía, habitual en la celebración del Corpus Christi, que estará a disposición de la Policía Local "para mejorar la seguridad y gestionar posibles aglomeraciones en el Casco Histórico".

Por otro lado, el alcalde de Toledo ha subrayado el carácter religioso y cultural de esta celebración, "la semana más importante de la fe para los cristianos", y ha destacado el ambiente vivido en las calles desde el Viernes de Dolores. Asimismo, ha recordado que la Semana Santa de Toledo está declarada de Interés Turístico Internacional, gracias al esfuerzo constante de la Junta de Hermandades y Cofradías.

En este punto, Velázquez ha trasladado su agradecimiento a todas las personas implicadas en el desarrollo de la Semana Santa, hermandades, cofradías, cofrades, así como a los servicios públicos, tanto Policía Local, como Bomberos, Protección Civil y sanitarios, "que velan por la seguridad de las miles de personas que recorren el Casco Histórico durante estos días".

También ha tenido palabras de reconocimiento para los vecinos, especialmente los residentes del Casco, por su comprensión ante las molestias derivadas de las aglomeraciones.

El alcalde ha concluido deseando que la Semana Santa se desarrolle "a la altura de lo que es Toledo", animando a ciudadanos y visitantes a disfrutar de estos días con respeto y convivencia.