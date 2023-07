TOLEDO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha apostado este martes por "dar pasos decididos en materia educativa para erradicar todos los tipos de violencia", y ha recordado especialmente "la violencia contra la mujer que se produce dentro de los hogares", una violencia "muy difícil de combatir" y con la que solamente se puede acabar "con la unidad de todos" y "fundamentalmente utilizando el recurso de la educación".

Ha sido en su participación en la concentración mensual en contra de la violencia de género, organizada por el Consejo Local de la Mujer, en el Parque de la Vega de la capital regional, donde se ha encargado de leer el manifiesto, que este primer martes de mes le correspondía al Grupo Municipal Popular.

La concentración ha contado con la participación de asociaciones de la mujer de la ciudad, y representantes de los grupos municipales de PP, PSOE e IU-Podemos, pero con la ausencia de Vox, socio de gobierno del Partido Popular esta legislatura.

Sobre esta ausencia, Velázquez, que ha constatado que no los veía al ser preguntado por los ediles de esa formación, sí ha remarcado que en la cita de hoy "ha habido más gente que nunca", hecho que ha agradecido, pues estas concentraciones se realizan "contra una lacra que hay que seguir trabajando para que no haya una sola víctima más mujer a manos de su pareja o ex pareja".

"Creo que todo lo que hagamos será poco para recordar estas dos últimas víctimas de violencia, cuatro en el mes y 24 en lo que va de año, una verdadera lacra, y lo que tenemos que hacer fundamentalmente además las instituciones que tienen competencia en materia educativa, es que esto forme parte, la erradicación de la violencia, de los itinerarios curriculares", ha apuntado el alcalde.

Según ha manifestado "hay que acabar con la violencia. Somos una sociedad avanzada, y para serlo y poder demostrarlo tenemos que acabar de una vez por todas con la violencia".

Respecto al hecho de que se hayan visto carteles en la concentración que preguntaban '¿Dónde está la Concejalía de Igualdad?', Carlos Velázquez ha subrayado que la igualdad "es un eje transversal" de sus políticas "y lo vamos a demostrar". "Dije que esta va a ser la legislatura en la que más se va a trabajar por la igualdad y dentro de cuatro años ustedes lo podrán medir, como eje transversal de todas y cada una de las políticas".

"No tenemos una Concejalía de Derechos Humanos, sin embargo el Ayuntamiento no va contra los Derechos Humanos. Tenemos una de río Tajo porque entendemos que hay que tratar al río Tajo como nunca se le ha tratado, pero les puedo asegurar que la igualdad va a ser y es ya un eje estratégico y transversal de todas nuestras políticas. Que yo esté hoy aquí es signo de ello", ha concluido.

PSOE: "EN FRENTE ANTE RETROCESOS"

De su lado, en declaraciones a los medios, la concejala del PSOE Nuria Garrido ha expresado su repulsa por los asesinatos machistas y ha mostrado su reconocimiento al Consejo de la Mujer de la ciudad que lleva "más de 30 años reivindicando la protección y la lucha de que existan políticas para evitar estos asesinatos".

No obstante, ha evidenciado su "preocupación "por la "eliminación de la Concejalía de Igualdad y lo que va a conllevar", lamentando que se esté relegando a las mujeres "a una Concejalía de Familia donde las políticas de igualdad no se van a ver representadas en las distintas áreas como se habían visto representadas con el Gobierno" anterior del PSOE, de Milagros Tolón.

"Nos va a tener en frente para cualquier retroceso hacia las mujeres", ha apuntado respecto al nuevo equipo de Gobierno, asegurando, preguntada por la respuesta de Velázquez a la ausencia de la Concejalía de Igualdad, que los Derechos Humanos son igualdad y "se nos están eliminando todos los derechos".

IU: "EL PP QUIERE BLANQUEAR"

En el mismo sentido se ha expresado, el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Podemos, Txema Fernández, al mostrar su repulsa y condena por los últimos asesinatos de mujeres en el país, lo que hace "fundamental" seguir manteniendo la concentración del Consejo Municipal de la Mujer, criticando en este punto que este órgano no se haya convocado "desde el 17 de junio que tomamos posesión", mientras otros sí se han convocado.

Fernández ha asegurado que el de este martes es un acto con el que el PP "quiere blanquear la imagen de un ayuntamiento que ha olvidado las políticas de igualdad de la mano de un partido de ultraderecha como Vox". "Me alegro de que alcalde haya hecho hincapié en que lo importante son los hechos, por eso le animamos a que reflexione sobre cuál es la estructura municipal que ha dejado en el ayuntamiento en materia de igualdad", ha reseñado.

Sobre la defensa de la educación por parte del primer edil, le ha invitado "a que acudan a la Junta a recuperar una asignatura que ellos mismos aprobaron en 2018, en una ley para una sociedad libre de violencia de género", en la que se incluía la asignatura de igualdad "y que de un plumazo en 2021 fue eliminada por el Gobierno de Page", y le propone eliminar la religión en las escuelas y que esas dos horas sean para esa asignatura.

Además, se ha preguntado, sin Concejalía de Igualdad, "quién establece y quién ordena los ejes estratégicos", recordando que el decreto de competencias "obvia la palabra igualdad, y lo retrotrae a aspectos familiares". "La mujer que van corriendo por el parque y se siente amenazada" no entra en esa categoría, y eso es "del siglo XIX", quizá el de "las políticas con las que Vox se siente tranquilo, pero quien ha permitido que Vox entre en el gobierno es el PP".