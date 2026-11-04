Velázquez niega el comienzo de obras del tercer carril en Toledo: "Las obras empiezan cuando se ven las máquinas"

El cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Toledo y alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, junto al portavoz del PP, Borja Sémper. - PP

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Toledo y alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, ha negado el comienzo de las obras del tercer carril en la ciudad, tal y como defendió este martes el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, argumentando que "los ciudadanos entienden que cuando una obra empieza es cuando están los operarios y las máquinas".

A preguntas de los medios tras visitar junto al portavoz del PP, Borja Sémper, las parcelas propiedad de SEPES en los terrenos de la Zona de Contacto, entre el Polígono y Santa Bárbara, se ha mostrado respetuoso con los "procedimientos administrativos en todas las administraciones públicas", añadiendo que hay que "decir la verdad a los ciudadanos".

"Los ciudadanos entienden que cuando una obra empieza es cuando están los operarios y las máquinas y la obra del tercer carril, anunciada para noviembre del año 2022 todavía no ha comenzado. El propio delegado del Gobierno hace mes y medio comprometió su palabra diciendo que las obras comenzarían en el mes de octubre, hoy estamos a 4 de noviembre y las obras no han comenzado", ha reprochado.

Es por ello que se ha preguntado qué ocurre con estas obras y "con todas las actuaciones que tienen que ver con el Ministerio de Fomento", cartera liderada anteriormente por un "primer ministro que está cumpliendo condena por corrupción en la cárcel" y por el hasta entonces ministro Óscar Puente.

En este punto, se ha preguntado además por incidencias en el AVE Madrid-Toledo este martes y este miércoles, por el AVE Madrid-Lisboa a su paso por Toledo o "por el puente que une o debería haber unido ya a Azucaica con el Polígono por la A-40".

Respecto al AVE Madrid-Toledo, ha mencionado que "de nuevo, ayer, tal y como están las circunstancias" tuvo "casi una hora de retraso, y las personas llegaron tarde a sus trabajos". "Y hoy se ha vuelto a repetir. Hay un fallo sistémico que está afectando especialmente a la vida de los ciudadanos y también aquí en Toledo", ha incidido Velázquez.

Además, ha criticado "la falta de avances en las parcelas propiedad de SEPES, ahora Casa 47, donde el Ejecutivo no ha impulsado todavía la construcción de viviendas pese a contar con terrenos aptos para ello".