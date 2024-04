Velázquez (PP) considera que un presidente del Gobierno "no está para dar sustos" y ve "inédito" lo ocurrido

TOLEDO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del Partido Popular y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, cree que un presidente del Gobierno "no está para dar sorpresas ni para dar sustos ni para darnos preocupaciones", y considera que lo que ha hecho Pedro Sánchez "es algo completamente inédito" y que a cualquiera que tenga "una mínima responsabilidad política" no se lo perdonarían los ciudadanos.

Velázquez se ha pronunciado así, a preguntas de los medios, durante una comparecencia junto a la vicesecretaria nacional de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, en Toledo, donde ha insistido en que un presidente del Gobierno "está para solucionar los problemas de la gente".

"Es algo que absolutamente nadie entiende", ha añadido, algo "que nunca antes había sucedido" y que, por ejemplo, ha mencionado, no podría hacer el alcalde de Illán de Vacas, el pueblo más pequeño de España, que está en Toledo. "Creo que no existe en ningún país occidental una situación como la que estamos viviendo", ha lamentado, seguro de que la forma de actuar de Sánchez "nos deja muy mal fuera de España".

Además, ha indicado que lo ocurrido "supone un ataque a la separación de poderes y un ataque contra el sistema judicial" porque "si por la mañana estaba diciendo que confiaba a pesar de todo en la justicia, con esa carta lo que hace es enmendarse la plana a sí mismo y reconocer que no confía en la justicia y, además, poner en marcha, utilizando a los representantes legítimos que tiene la oposición en estos momentos, como herramienta contra los jueces en España".

En el mismo sentido, la vicesecretaria nacional de Desarrollo Sostenible ha calificado de "irresponsable" que un presidente del Gobierno "no quiera dar la cara, no quiera dar explicaciones y que someta a una situación de desprestigio internacional a nuestro país".

En su opinión, lo que debería hacer Sánchez es "dar explicaciones de todo lo que está ocurriendo a su alrededor, en su entorno directo, en su partido y en su gobierno, y lo que desde luego no puede hacer es buscar el enfrentamiento con los pilares básicos del Estado de Derecho, no puede demonizar a la oposición, no puede demonizar a los jueces y desde luego tampoco puede hacerlo con los medios de comunicación".

Según Paloma Martín, el presidente del Gobierno "está en una operación de salvamento personal. Sólo quiere salvarse a sí mismo y es desde luego una frivolidad que deje la gestión durante cinco días para dedicarse a recabar apoyos inquebrantables a su alrededor. Eso es más propio de países totalitarios, no de una democracia liberal como la que vivimos en España", ha concluido.