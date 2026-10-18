Velázquez reivindica el éxito de la Nocturna de Toledo con 6.700 participantes: "la carrera más bonita del mundo"

Carrera Nocturna de Toledo. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha celebrado este sábado el éxito de participación de la XIX Carrera Popular Nocturna de Toledo, que reúne a 6.700 corredores en sus dos distancias, de 8,5 y 5 kilómetros, y que ha definido como "la carrera más bonita del mundo".

Antes del inicio de la prueba, Velázquez ha destacado el extraordinario ambiente que se vive en la ciudad y ha señalado que la Nocturna se consolida como la carrera popular con mayor número de corredores de Castilla-La Mancha, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Una cita que, según ha subrayado, reúne todos los ingredientes para convertirse en una experiencia singular: patrimonio, cultura, deporte, turismo y solidaridad.

"Es una carrera muy especial, que pasa por lugares patrimoniales verdaderamente únicos de la ciudad de Toledo", ha afirmado el alcalde, quien ha puesto en valor la oportunidad de disfrutar del patrimonio toledano mientras se fomenta "el deporte, la actividad física y los hábitos de vida saludable".

Velázquez también ha destacado la capacidad de la Nocturna para atraer a participantes de otras comunidades autónomas y de otros países, reforzando la proyección de Toledo como destino vinculado al deporte y la cultura.

En este sentido, ha señalado que la repercusión de la prueba se extiende a hoteles, restaurantes y comercios.

"Muchos participantes pernoctan aquí, consumen en nuestros restaurantes y compran en nuestras tiendas", ha explicado, destacando su contribución al turismo de calidad y a la actividad económica de la ciudad.

El alcalde ha destacado además la nueva meta en el entorno del Alcázar, frente a la escultura del Ángel, una llegada que ha calificado de "espectacular".

Esta ubicación ofrece un espacio más amplio para recibir a los participantes de las dos distancias y añade un nuevo enclave emblemático a una prueba que mantiene momentos tan especiales como el paso por el interior de la plaza de toros.

Por último, Velázquez ha subrayado que, por encima de las marcas y los resultados, el gran valor de esta carrera es su compromiso con quienes necesitan apoyo.

La XIX Nocturna de Toledo destina parte de sus beneficios a la Fundación Niemann-Pick, la Asociación Española Contra el Cáncer y la Asociación Maratón Pura Lección de Vida, contribuyendo a la lucha contra las enfermedades raras y el cáncer, así como a iniciativas de apoyo e inclusión.

"Lo más importante de todo es que es una carrera solidaria, para recoger fondos para personas que no lo tienen tan fácil y que lo están pasando mal", ha afirmado el alcalde.

Por último, Velázquez ha animado a disfrutar de una prueba que combina la práctica deportiva con el compromiso social y la oportunidad de recorrer el patrimonio de "la ciudad más bonita del mundo".