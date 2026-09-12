Velázquez reivindica el legado de Jacinto Guerrero en un homenaje a la música toledana en las Noches del Patrimonio

Celebración de las Noches del Patrimonio en Toledo. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha participado este viernes en un emotivo homenaje al maestro toledano Jacinto Guerrero con motivo del inicio de la novena edición de las Noches del Patrimonio, una iniciativa que se celebra simultáneamente en las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y que este año, por primera vez, amplía su programación a dos noches.

La escultura dedicada al maestro, instalada en el parque de la Vega en el año 1977, ha sido el escenario elegido para rendir homenaje a uno de los grandes compositores toledanos, de quien Velázquez ha recordado como "un toledano universal", y ha apuntado a la importancia de destacar su legado dentro de una celebración como las Noches del Patrimonio "dedicadas precisamente a descubrir, disfrutar y acercar el patrimonio de la ciudad a toledanos y visitantes", según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

En este sentido, el alcalde ha recordado los primeros años de la trayectoria de Jacinto Guerrero, desde su llegada desde Ajofrín a Toledo para estudiar en el Colegio de Infantes, donde comenzó su formación musical y su aprendizaje del violín, hasta su posterior llegada al Conservatorio Superior de Música de Madrid.

A partir de entonces, ha señalado el alcalde, comenzó una trayectoria que le llevó a convertirse en uno de los grandes nombres de la música española, con obras universalmente conocidas como 'El huésped del sevillano', 'La rosa del azafrán' o 'Los gavilanes'.

El alcalde ha destacado que la representación de 'El huésped del sevillano' en el paseo Imperial del parque de la Vega, una de sus obras más conocidas, cien años después de su estreno, constituye una oportunidad única "para recordar y acercar a nuevas generaciones el legado de un compositor que forma parte del patrimonio toledano y, concretamente, del patrimonio musical toledano".

Además, ha puesto de relieve que, cien años después de que los toledanos pudieran disfrutar por primera vez de esta obra, la zarzuela vuelve a representarse en Toledo en el marco de una de las grandes citas culturales de la ciudad.

Durante el homenaje, Carlos Velázquez ha agradecido la presencia y participación de la directora del Conservatorio Profesional de Música 'Jacinto Guerrero', del director de la Escuela Municipal de Música 'Diego Ortiz', así como de varios miembros de la Coral 'Jacinto Guerrero', y ha reconocido especialmente la labor que estas instituciones y colectivos desarrollan durante todo el año para mantener viva la música y acercarla a los ciudadanos.

Asimismo, ha destacado la importancia de contar en Toledo con la Coral 'Jacinto Guerrero', a la que ha definido como una de las mejores corales de España, y ha agradecido no solo su participación en este homenaje sino "todo lo que hacen durante todo el año".

DOS NOCHES PARA DISFRUTAR DEL PATRIMONIO

El homenaje a Jacinto Guerrero ha servido como pistoletazo de salida de las Noches del Patrimonio y a la conmemoración del 40 aniversario de la declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, una edición que, además, presenta como principal novedad su celebración durante dos jornadas, viernes y sábado, con el objetivo de facilitar una mayor participación.

Velázquez ha destacado que las Noches del Patrimonio se han convertido en una cita "verdaderamente mágica" que atrae visitantes y permite también a los propios toledanos descubrir un patrimonio que, en muchos casos, permanece desconocido.

Esta edición incorpora además nuevos espacios que abren sus puertas después de muchos años y que se convertirán en escenarios de música, teatro, danza y otras artes escénicas. La programación contempla más de 50 espacios y más de 50 actividades que se desarrollarán de manera simultánea durante ambas noches.

Por ello, el alcalde ha invitado a todos los toledanos a participar en esta programación y a disfrutar de "este patrimonio tan maravilloso que tenemos en la Ciudad de las Tres Culturas". Además, ha recordado que los autobuses serán gratuitos durante las dos jornadas, entre las 19.00 y las 0.00 horas, para facilitar los desplazamientos del público entre los diferentes espacios.

Finalmente, Carlos Velázquez ha agradecido el trabajo de los departamentos municipales de Cultura y Turismo, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de todos los trabajadores municipales que hacen posible el desarrollo simultáneo de todas las actividades y la apertura de los espacios durante estas dos noches dedicadas a ensalzar el patrimonio de Toledo.