La venta de vehículos usados sube el 4,5% en Castilla-La Mancha en el primer semestre de 2026, según Ancove

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TOLEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La venta de vehículos usados subió en Castilla-La Mancha el 4,5%, en el primer semestre del año, con 69.568 unidades transferidas, según ha informado la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

Los turismos, que suman de enero a junio 59.635 compras, crecen un 3,6% interanual y los comerciales ligeros, con 9.933 transferencias, aumentan en el semestre el 10,6%.

A nivel nacional, las ventas de turismos y furgonetas suben en los primeros seis meses del año el 1,9%, un 1,9% los primeros y otro 1,9% los comerciales.

Con lo que respecta al mes de junio, se vendieron en Castilla-La Mancha 12.321 vehículos de segunda mano, un 16,7% menos que en el mismo mes de 2025. Los turismos, con 10.671 transferencias, crecen un 17,3%, y se venden 1.650 furgonetas, con un ascenso del 12,6%.

De media, en España se han vendido un 6,3% más vehículos usados (turismos+furgonetas) que en el mismo mes del pasado año. En la comunidad, Toledo es la provincia que registra el mayor incremento de ventas en el mes de junio.

La venta de vehículos usados sube en junio el 6,3% respecto al mismo mes del año anterior y rompe la caída de dos meses consecutivos. En el mes se han transferido 217.996 vehículos, de los que 186.775 han sido turismos, con un incremento del 6,5%, y 31.221 comerciales ligeros con un ascenso del 5 en términos interanuales.

En el primer semestre se han vendido 1.277.738 vehículos de segunda mano, un 1,9% más que en el mismo periodo de 2025. En el caso de los turismos, la venta crece un 1,9%, con un total de 1.091.218, y en la de furgonetas, 186.520, aumenta otro 1,9%.

Por edades, aumentan las ventas en todos los segmentos a excepción de los turismos de 2 a 3 años, que descienden un 7,4%. No obstante, las ventas aumentan más entre las unidades más modernas, el 25% en el caso de los turismos de 1 a 2 años y un 17% los de 3 a 5 años. Los más antiguos crecen por debajo de la media, con un 4,6% en los turismos que superan los diez años.

Las furgonetas siguen una línea parecida a los turismos. Solo descienden las ventas en las de 3 a 5 años y aumentan las más nuevas, el 23% en las de 1 a 2 años y el 22% las de 2 a 3. Las más viejas, con más de 10 años, solo crecen el 0,8% respecto a junio de 2025.

El comprador de turismos usados mantiene una tendencia, lenta pero continuada, hacia coches más eficientes desde el punto de vista medioambiental. Así, las compras de turismos eléctricos crecen un 50% en el mes de junio y los híbridos enchufables de gasolina, el 55,4%. Aún así, la combustión sigue dominando el mercado, el 82,8% del total de las ventas de junio, aunque en descenso, pues en el conjunto del semestre los diésel y gasolina concentraban el 83,7%, casi un punto más que en junio.

En junio suben las ventas en nueve comunidades y caen en ocho: Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

El patrón se repite en las furgonetas, con subidas en diez regiones y descensos casi en las mismas que los turismos: Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y la Comunidad Valenciana.