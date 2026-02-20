Las ventas de industria cierran 2025 con un aumento del 1,6% en C-LM, por encima de la media nacional

Archivo - Cementera Lafarge, industria, comercio, exportaciones, empresa. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria subió una media del 1,6% en 2025 en Castilla-La Mancha, por encima de la media nacional que se sitúo en 0,5%, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

No obstante, esta estadística bajó un 1,7% en diciembre respecto al mismo periodo del año anterior, 3,2 puntos de diferencia con la media nacional, que fue del 1,5%.

DATOS NACIONALES

Según Estadística, la cifra de negocios de la industria subió una media del 0,5% en 2025, encadenando así dos años de ascensos anuales tras el avance del 0,4% que registró en 2024.

Este incremento de las ventas del 0,5% es el mayor desde 2022, cuando la facturación de la industria experimentó un aumento récord del 20,9%. En 2020, primer año de pandemia, se hundieron un 11,7%.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria avanzó una media del 0,3% en 2025.

En diciembre de 2025, la industria elevó sus ventas un 1,5% interanual, volviendo a tasas positivas después de haber retrocedido un 2,8% en noviembre.

En términos desestacionalizados, la facturación del sector descendió un 2,4% en el último mes del año en comparación con diciembre de 2024, su mayor caída interanual en dos años.

En tasa mensual (diciembre de 2025 sobre noviembre del mismo año), las ventas de la industria avanzaron un 0,3% tras dos meses de caídas.