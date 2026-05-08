Las verbenas de San Mateo seguirán celebrándose en la Plaza Mayor de Cuenca

Plaza Mayor de Cuenca - JCCM

CUENCA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Las verbenas de las fiestas de San Mateo 2026 de Cuenca seguirán celebrándose en la Plaza Mayor de Cuenca, según ha confirmado el concejal de Festejos, Alberto Castellano, a preguntas de los medios de comunicación.

Durante los últimos tiempos ha sobrevolado por la ciudad la idea de cambiar la ubicación de estas actuaciones al Anexo de La Fuensanta, habilitado ahora como recinto de conciertos estable de la ciudad y ya sin el inconveniente de su proximidad al hospital tras el cierre del Virgen de la Luz.

Preguntado si la verbena con la Orquesta Panorama en el Día del Vecino, el próximo 24 de mayo, era una especie de prueba para San Mateo, Castellano ha respondido confirmando que "seguirán donde siempre"

Precisamente, el concejal de Festejos ha informado de que se está trabajando ya en la licitación de las bandas que actuarán en las verbenas que se organizarán tanto en las fiestas patronales de San Julián, a finales de agosto, como en las de la conmemoración de la conquista de Cuenca, del 18 al 21 de septiembre.