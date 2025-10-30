Este viernes se abre el plazo para solicitar ayudas al pago de escuelas infantiles en Guadalajara

GUADALAJARA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria de ayudas económicas para familias destinadas a sufragar los costes de las Escuelas Infantiles Municipales, o de las Escuelas Infantiles privadas de la ciudad de Guadalajara autorizadas por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, correspondientes al primer ciclo de educación infantil entre el 1 de septiembre de 2024 y el 30 de junio de 2025.

El plazo para presentar solicitudes estará abierto del 31 de octubre al 6 de noviembre, y se podrán tramitar a través de la sede electrónica municipal o en los registros habilitados conforme a la Ley 39/2015.

Con un presupuesto total de 70.000 euros, estas ayudas se concederán en función de la renta per cápita de la unidad familiar y del tipo de jornada escolar del menor (completa o reducida), con importes que oscilan entre los 40 y 200 euros mensuales, pudiendo llegar hasta 300 euros en casos de renta inferior a 8.000 euros si el presupuesto lo permite, informa el Consistorio.

Entre los requisitos, se exige que tanto los progenitores como el menor estén empadronados en Guadalajara desde el 1 de enero de 2024, salvo en casos de nacimiento posterior. Toda la información, modelos de solicitud y futuras notificaciones estarán disponibles en la web municipal: www.guadalajara.es.

"Estas ayudas tienen como objetivo principal apoyar a las familias de Guadalajara en el acceso a una educación infantil de calidad, al tiempo que se fomenta la conciliación entre la vida laboral y familiar. Queremos que ningún niño o niña se quede sin escuela infantil por motivos económicos, y que los padres puedan desarrollar su actividad profesional con tranquilidad", ha indicado el concejal de Infancia, Roberto Narro.