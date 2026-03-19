Este viernes se abre el plazo de solicitud de ayudas de la Junta para combatir la trata y la mutilación genital femenina

Archivo - Convocadas las ayudas para prevenir la trata y la explotación sexual en C-LM. - GOBIERNO ANDALUZ - Archivo

TOLEDO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Igualdad, a través del Instituto de la Mujer, ha publicado este jueves, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, dos convocatorias de subvenciones dirigidas a financiar proyectos de entidades sin ánimo de lucro con los objetivos de prevenir y combatir la trata con fines de explotación sexual y la mutilación genital femenina, con programas de atención y acompañamiento a las víctimas.

El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde este viernes.

En el caso de las ayudas para la sensibilización y prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, así como la atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual o mujeres en contexto de prostitución cuentan con una partida de 84.000 euros. Se establece como límite que la cuantía de la subvención no puede superar por proyecto la cantidad de 12.000 euros.

Mientras, las ayudas para la sensibilización y prevención de la mutilación genital femenina (MGF), así como la atención a mujeres víctimas de estas prácticas cuentan con una cantidad máxima estimada de 52.000 euros. Se establece como límite, que la cuantía de la subvención no puede superar por proyecto la cantidad de 12.000 euros

Las solicitudes se cumplimentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www. jccm.es), e irán dirigidas a la persona titular del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha destacado la importancia de "seguir combatiendo cualquier tipo de violencia sexual", no solo desde los recursos de la propia Administración regional, "sino apoyando la labor sobre el terreno de entidades sin ánimo de lucro con una dilatada experiencia en la prevención de estas expresiones de la violencia de género".