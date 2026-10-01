Este viernes se abrirá el plazo para concurrir a los premios 'Notburga Haro' para ensayos escritos por mujeres

Archivo - La consejera de Igualdad de C-LM, Sara Simón. - JCCM - Archivo

TOLEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Instituto de la Mujer, ha convocado los premios 'Notburga Haro', que subvencionan la edición y publicación de obras escritas por mujeres. La resolución, publicada este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), cuenta con un crédito de 12.000 euros y una cuantía máxima de 6.000 euros por obra.

Las obras, que deberán ser inéditas, originales y estar escritas en castellano, podrán ser de novela, poesía, teatro o ensayo cuando las firme una sola autora. Las obras escritas por varias mujeres tendrán que ser exclusivamente ensayos, con temática feminista: igualdad de género, violencia de género, derechos de las mujeres, análisis crítico del sistema patriarcal desde una perspectiva interseccional.

Según ha informado la Junta en nota de prensa, cada autora o grupo podrá presentar un máximo de dos obras, con una solicitud por cada una. Podrán participar autoras mayores de edad, de nacionalidad española y residentes en Castilla-La Mancha, así como solicitantes de asilo en España.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha destacado que "durante siglos se ha silenciado lo que las mujeres tenían que decir". "Hoy, desde Castilla-La Mancha, apostamos por que ninguna historia se quede en un cajón por falta de medios. Escribir es un acto de valentía y publicar a nuestras autoras es un acto de justicia", ha añadido.

La subvención podrá destinarse a corrección lingüística y de estilo con enfoque inclusivo de género; maquetación, diseño gráfico y adaptación a formatos accesibles; ilustración, traducción y revisión especializada en igualdad; así como impresión, encuadernación y edición digital; y acciones de distribución, difusión y promoción, especialmente las dirigidas a públicos educativos y comunitarios.

Se tendrán en cuenta la creatividad y la calidad de la obra; su contribución a la igualdad y al pensamiento feminista con enfoque interseccional; su impacto social, educativo y cultural, (especialmente en Castilla-La Mancha), así como que también sea la primera obra de la autora o autoras; además de sus características técnicas. No serán tenidas en cuenta las obras que no utilicen lenguaje inclusivo, ni las elaboradas con herramientas de inteligencia artificial.

El plazo para presentar solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la resolución en el DOCM. Las autoras individuales podrán tramitarlas preferentemente de forma telemática; los grupos deberán hacerlo obligatoriamente por vía telemática con firma electrónica.