Vigilantes de seguridad de la estación del AVE recuperan un vehículo sustraído en Cuenca hace dos días

CUENCA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los vigilantes de la seguridad privada de la estación de alta velocidad Fernando Zóbel han recuperado un vehículo sustraído dos días antes en Cuenca capital, según informa la Policía Local en Instagram.

El cuerpo solicitó a través de las redes sociales la colaboración ciudadana para encontrar este coche y los vigilantes, en una de sus rondas, lo descubrieron estacionado en el aparcamiento y semicubierto con una funda.

Una vez comprobado que el turismo coincide con el que se buscaba, está siendo analizado por la Policía Nacional.