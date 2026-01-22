El VIII Centenario de la Catedral de Toledo aspira a situar a España como foco de atención cultural y religiosa

La Catedral de Toledo presenta en Turespaña las claves del VIII Centenario como gran acontecimiento cultural de proyección internacional - CATEDRAL PRIMADA

TOLEDO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Toledo ha presentado en Fitur las claves del VIII Centenario como gran acontecimiento cultural de proyección internacional. El acto, celebrado en la sala de presentaciones del estand de Turespaña, ha contado con la participación de representantes institucionales y responsables de los principales ejes del programa conmemorativo.

El VIII Centenario de la Catedral de Toledo se articulará en torno a una amplia y diversa programación cultural y patrimonial, concebida para públicos diversos. A lo largo de los próximos dos años, la ciudad acogerá grandes exposiciones, conciertos y ciclos musicales, encuentros culturales y científicos, celebraciones de especial significado devocional, así como importantes actuaciones de conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico del Templo. Una oferta atractiva y de alto nivel que convertirá a Toledo en uno de los grandes focos culturales y espirituales de España, reforzando su proyección turística nacional e internacional.

La jornada ha sido inaugurada por Natalia Briales, jefa de Área de Turismo Cultural y Marketing de Contenidos de Turespaña, quien ha señalado la importancia de la celebración del VIII Centenario para España. "El Centenario presenta una oportunidad única para reforzar y proyectar el papel de Toledo como un destino internacional de turismo cultural y religioso", ejemplo de propuesta turística ligada al conocimiento, la sostenibilidad y el respeto al patrimonio.

A continuación, ha intervenido el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, quien ha compartido una reflexión sobre el significado profundo de la Catedral de Toledo como símbolo de trascendencia. En su intervención, ha señalado que la fe es el origen de estas grandes construcciones, fruto de un trabajo prolongado en el tiempo que une lo divino y lo humano a través de la arquitectura monumental. Asimismo, ha subrayado el valor de la Primada, recordando el papel histórico de las catedrales como espacios que ordenaban y articulaban la vida de la sociedad.

El programa ha continuado con la intervención del responsable de la programación musical del VIII Centenario y director del Festival El Greco de la Real Fundación de Toledo, Juan José Montero, quien ha avanzado las líneas generales de la programación musical. Esta incluirá cuatro Batallas de Órganos, la recreación de la música vinculada al Cardenal Cisneros y un Simposio de Musicología dedicado al archivo musical de la Catedral de Toledo.

La música es uno de los grandes patrimonios históricos de la Catedral de Toledo. Durante siglos, el Templo ha sido un espacio de creación musical ligado a la liturgia, al órgano y al canto, con una tradición propia de enorme valor cultural. El programa musical del VIII Centenario recupera y proyecta ese legado, conectándolo con el rico patrimonio artístico y arquitectónico de la Catedral, otro de los grandes ejes de la conmemoración.

En este sentido, el canónigo responsable de Patrimonio de la Catedral de Toledo, Juan Miguel Ferrer Grenesche, ha presentado la Gran Exposición Primada, una muestra que se desarrollará en el interior del templo y que pondrá de relieve el papel de la Catedral de Toledo como modelo espiritual, artístico y arquitectónico a lo largo de los siglos.

EXPOSICIÓN 'PRIMADA'

La exposición 'Primada' se inaugurará el 25 de mayo de 2026 y permanecerá abierta hasta el 14 de octubre en la Catedral Primada de Toledo. Reunirá más de 350 obras maestras que recorren ocho siglos de arte, fe y patrimonio, con autores como El Greco, Velázquez, Zurbarán, Bellini o Luca Giordano entre sus protagonistas. Desarrollada dentro del propio Templo, este acontecimiento único que intentará "mostrar la Catedral sin ocultar la Catedral", tal y como remarcó.

El acto ha sido clausurado por el deán de la Catedral de Toledo, Juan Pedro Sánchez Gamero, quien ha puesto el acento en el sentido profundo del VIII Centenario como celebración de una historia viva que sigue dialogando con el presente y proyectándose hacia el futuro.

En este sentido, ha avanzado algunos de los hitos más relevantes de la programación, como el pregón inaugural, que tendrá lugar el próximo jueves 29, junto a importantes encuentros nacionales e internacionales, celebraciones devocionales como el Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Sagrario, y una amplia agenda de actividades culturales, conciertos dirigidos a jóvenes y familias y propuestas pensadas para públicos diversos. Una programación abierta y dinámica que refuerza el papel de la Catedral de Toledo como impulsor cultural de la sociedad y como espacio vivo de encuentro.

El deán ha recordado también que el VIII Centenario de la Catedral de Toledo ha sido declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público, una consideración que subraya su relevancia cultural, espiritual y patrimonial y que permitirá proyectar esta conmemoración a escala nacional e internacional. Una celebración concebida para atraer a un turismo cultural y religioso de calidad, interesado en propuestas con contenido, rigor y profundidad, y que reforzará el papel de Toledo como uno de los grandes destinos culturales de España.

Asimismo, ha subrayado el firme compromiso del Centenario con la accesibilidad y la inclusión, como una dimensión esencial del proyecto y expresión de la vocación universal de la Catedral. En este ámbito, ha destacado la colaboración con la ONCE, orientada a facilitar el acceso al patrimonio y a las actividades del Centenario a personas con discapacidad, incorporando criterios de accesibilidad cultural que permitan disfrutar y comprender el legado de la Catedral desde una perspectiva verdaderamente inclusiva.

El programa del VIII Centenario, concebido como una agenda viva y en constante evolución, puede consultarse en la recién renovada página web oficial de la Catedral de Toledo, que se presenta como espacio de referencia para la información, participación y seguimiento de las actividades previstas.