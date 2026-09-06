Villanueva de los Infantes celebra su Feria del Pimiento con la elaboración de su pisto como seña de identidad

Pisto en Villanueva de los Infantes - DIUTACION CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha visitado Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) con motivo de la Feria del Pimiento, una de las citas más emblemáticas del calendario turístico y cultural de la localidad.

La principal seña de identidad de la feria es la elaboración del pisto, que ostenta desde el 4 de septiembre de 2016 el Récord Guinness al pisto manchego más grande del mundo. Un hito logrado gracias al esfuerzo, la dedicación y el trabajo continuado de la Asociación para el Desarrollo Turístico del Campo de Montiel (TURINFA CM), cuya labor ha sido fundamental para consolidar esta celebración como uno de los principales referentes turísticos y gastronómicos de la comarca año tras año.

Para su elaboración se han preparado más de 2.000 kilos de pisto en una sartén de más de cuatro metros de diámetro. La receta ha requerido alrededor de 2.000 kilos de pimientos en crudo, 700 kilos de tomate, 350 kilos de magro de cerdo y 125 kilos de aceite de oliva virgen extra, ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

La preparación ha contado previamente con la implicación de cientos de voluntarios en la tradicional "cortá" del pimiento, desarrollada en el recinto de Los Silos, donde vecinos y colaboradores han participado en las tareas necesarias para limpiar y trocear los pimientos.

Reconocido como Municipio Turístico de Castilla-La Mancha desde julio de 2026 y considerado uno de los pueblos más bonitos de España, Villanueva de los Infantes acoge desde 2003 esta celebración, nacida para poner en valor el pimiento como producto estratégico para la economía del Campo de Montiel y declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en marzo de 2019.

En este sentido, el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad Real, Miguel Ángel Díaz Brazales, ha señalado que "la promoción turística de Villanueva de los Infantes forma parte de una apuesta estratégica para situar al municipio como referente turístico de la región y reforzar su papel como motor económico del Campo de Montiel".

"El turismo es una herramienta fundamental para generar actividad económica, crear oportunidades y hacer frente al desafío de la despoblación en nuestros municipios rurales, una prioridad para el Gobierno de Castilla-La Mancha".

En la visita también han participado la alcaldesa de Villanueva de los Infantes, Carmen María Montalbán Martínez, así como representantes de TURINFA, entre ellos su presidenta, María Luisa Miguel Robles, y su vicepresidenta, María Pacheco Pacheco.

CRECIMIENTO DE LA LOCALIDAD

De su lado, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha puesto también en valor la evolución turística de la localidad y ha asegurado que "Villanueva de los Infantes está creciendo en importancia y en atractivo".

Ha añadido que ese trabajo cuenta con "el importantísimo apoyo de la Diputación Provincial de Ciudad Real" y ha incidido en el incremento de los recursos que la institución provincial destina al municipio. A este respecto, ha asegurado que durante el actual mandato "hemos duplicado o triplicado las ayudas" que Villanueva de los Infantes recibía de la Diputación con respecto a la legislatura anterior.

En esta línea, ha recordado la apuesta de la Diputación por impulsar las declaraciones de Interés Turístico Provincial para aquellas celebraciones que, por su singularidad, arraigo y capacidad de atracción, contribuyen a promocionar los municipios de Ciudad Real. En el caso de las Jornadas del Pisto de Villanueva de los Infantes, ha mencionado que cuentan con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional.

Además, Valverde ha resaltado el respaldo económico que presta la Diputación a la Asociación para el Desarrollo Turístico y de las Empresas de Villanueva de los Infantes y Campo de Montiel, TURINFA, entidad organizadora de esta celebración. "La apoyamos con una subvención económica precisamente para que pueda desarrollar esta actividad que tanto movimiento genera a su alrededor", ha informado la Diputación en nota de prensa.

BUENOS RESULTADOS EN TURISMO

La provincia de Ciudad Real ha registrado una evolución positiva de la actividad turística durante 2026. Entre enero y julio, ha alcanzado el segundo mejor dato histórico de viajeros alojados en establecimientos de turismo rural, con 24.871 viajeros y 47.738 pernoctaciones. Además, la estancia media se ha situado cerca de los dos días, con un incremento del 0,22% respecto al mismo periodo de 2025.

A estos buenos resultados se suma la evolución positiva del empleo vinculado al turismo. La consejera ha señalado que "el promedio de afiliación a la hostelería entre enero y agosto ha alcanzado los 12.105 cotizantes, el mejor registro de la serie histórica para este periodo en la provincia de Ciudad Real". Según ha explicado, esta cifra supone un crecimiento del 2,6% respecto al año anterior, del 10,2% en comparación con los niveles previos a la pandemia y del 31,2% respecto a 2015.

La fortaleza del sector también se refleja en los datos más recientes de afiliación, ya que cuatro de los cinco máximos registros históricos de cotizantes en hostelería en la provincia se han producido entre mayo y agosto de este año, destacando los récords alcanzados en julio de 2026, con 12.746 afiliados, y agosto de 2026, con 12.705 afiliados.

En este contexto, Patricia Franco ha indicado que "Castilla-La Mancha ha vuelto a consolidarse como uno de los grandes destinos de turismo de interior del país", ocupando la cuarta posición nacional, compartida con La Rioja, en el crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social en las actividades turísticas entre enero y agosto de 2026. Con un incremento del 2,7%, la región iguala la media nacional y se sitúa únicamente por detrás de la Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Andalucía.

"Somos el territorio de referencia entre los principales destinos de turismo de interior de España y estos datos demuestran que el turismo es un motor de desarrollo y creación de oportunidades en nuestras zonas rurales", ha detallado la consejera.