El violonchelista iraní Morcheh Khorti recibe la Beca de la Excelencia Musical de la Fundación Orquesta Camerata de C-LM

Rueda de prensa para anunciar la concesión de la Beca de Excelencia Musical de la Fundación Orquesta Camerata de Castilla-La Mancha al joven violonchelista iraní Amirreza Sadeghi Morcheh Khorti. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El violonchelista iraní Amirreza Sadeghi Morcheh Khorti ha recibido este miércoles en Albacete la Beca de Excelencia Musical de la Fundación Orquesta Camerata de Castilla-La Mancha dotada de un apoyo económico mensual durante el curso 2026-2027.

Durante la presentación oficial, celebrada en el Teatro Circo, la concejala de Cultura de Albacete, Elena Serrallé, ha destacado que "el talento necesita oportunidades y personas que crean en él".

Serrallé ha señalado su voluntad de "que Albacete sea una ciudad donde los jóvenes músicos encuentren oportunidades para aprender, crecer y desarrollar su carrera", subrayando que "apoyar la música exige compromiso con quienes la hacen posible, desde sus primeros años de formación hasta su llegada a los escenarios". En este sentido, ha puesto en valor una iniciativa que reconoce la excelencia artística y contribuye a que las circunstancias económicas no frenen el desarrollo del talento, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Durante la presentación, en la que ha participado junto al presidente de la Fundación y director titular y artístico de la Camerata, Eduardo González López, el alumno beneficiario y el luthier argentino Maximiliano Pecollo, la concejala ha agradecido a la entidad que "convierta su compromiso con el talento en una ayuda concreta".

Elena Serrallé ha destacado la valiosa aportación de la Orquesta Camerata de Castilla-La Mancha a la vida cultural de Albacete, tanto por la calidad de su propuesta artística como por su labor para acercar la música sinfónica al público y abrir oportunidades de formación y experiencia profesional a jóvenes intérpretes.

La beneficiaria de esta nueva edición es la trayectoria prometedora de Amirreza Sadeghi Morcheh Khorti, alumno de primer curso de Violonchelo del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha, donde estudia bajo la tutela del profesor Eduardo González. La beca contempla una ayuda de 100 euros mensuales durante el curso, destinada a colaborar con sus gastos de alojamiento y manutención.

Además del respaldo económico, Amirreza realizará prácticas formativas y participará en diferentes actividades y producciones de la Orquesta Camerata de Castilla-La Mancha. Esta experiencia le permitirá complementar sus estudios, conocer el trabajo de una formación profesional y avanzar en su preparación artística.

La concejala ha felicitado al joven violonchelista por este reconocimiento, asegurando que "esta beca reconoce tu esfuerzo y la confianza en lo que puedes llegar a hacer". Asimismo, ha expresado su deseo de que encuentre en Albacete el apoyo necesario para continuar creciendo como músico, destacando la aportación de los jóvenes que eligen la ciudad para desarrollar su formación.

Uno de los apoyos más significativos de esta edición es la colaboración de Maximiliano Pecollo, que cederá a Amirreza, durante todo el curso, un violonchelo profesional valorado en 26.000 euros. Esta cesión le facilitará un instrumento adecuado para desarrollar sus capacidades y continuar su aprendizaje.

Serrallé ha agradecido al luthier argentino su generosidad, señalando que "detrás de ese gesto hay una manera muy hermosa de entender este oficio: poner el fruto de tu trabajo al servicio del futuro de otra persona". Una colaboración que refuerza el alcance de la beca y el compromiso compartido con la formación del joven.

El programa de Becas de Excelencia Musical de la Fundación da continuidad al apoyo ofrecido en la edición anterior a la violinista Michelle Carreño, nacida en Venezuela, residente en Medellín e integrante del programa de jóvenes talentos Iberacademy de Colombia. Las ayudas se conceden tras la valoración de un comité artístico, que tiene en cuenta la excelencia, el talento y la proyección profesional del alumnado, junto con sus necesidades económicas.