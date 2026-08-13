La Virgen de la Caridad se prepara para regresar a su carroza en Camarena en las fiestas patronales del 875 aniversario

La Virgen de la Caridad regresará a su carroza en Camarena este sábado - AYUNTAMIENTO

CAMARENA (TOLEDO), 13 (EUROPA PRESS)

Las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Caridad de la Camarena (Toledo) han dado el pistoletazo de salida a su particular calendario, una cita en la que cada año se rinde homenaje a la patrona, "muy venerada" en el pueblo y que consigue congregar "a miles de personas", tal y como ha relatado la alcaldesa del municipio, Sonia Seseña, en conversación con Europa Press.

Unos días que tras el corte de cinta de este miércoles se preparan para "tener de todo", con planes "para mayores y pequeños" en un año especial, y es que este 2026 se está celebrando en el municipio toledano el 875 aniversario del primer vestigio documental que acredita la existencia del pueblo.

"Este año queremos dar un toque extra para celebrar esta efeméride y queremos que sea una llamada para que la gente venga a visitarnos", explica Seseña, quien apunta que pese a que ya se cumple una semana desde las prefiestas, es ahora cuando empiezan los platos fuertes.

Una intensa semana en la que el Consistorio presidido por Seseña ha optado por cancelar los fuegos artificiales, movimiento motivado por los incendios que han arrasado también parte de la provincia, como el reciente sufrido en Almorox.

"Hemos tenido que suspender el castillo de fuegos artificiales por la situación que estamos viviendo. No nos parece bien tirar pólvora cuando vecinos tan cercanos han estado sufriendo", ha expresado la primera edil.

En cualquier caso, "todo está preparado para el disfrute y la diversión de los vecinos" en unos días que para la alcaldesa servirán para "la unión entre los vecinos". "Son días para olvidarnos de todo lo malo del año y compartir unidos estas fiestas".

DE LA ESPUMA A LA DEVOCIÓN

Tras la tradicional fiesta de la espuma celebrada al arrancar las fiestas, este jueves a las 13.00 horas está previsto el Mañaneo de peñas, con música en directo a cargo de 'Sintrastes', que vendrán de la mano de migas para todos aquellos que, según reza el programa de fiestas, "luzcan con orgullo la camiseta de su peña".

Un Gran Prix a las 18.00 horas en la plaza de toros, la Orquesta Vulkano y fiesta DJ en el Caño completan el programa de fiestas de este segundo día de feria.

Ya el día 14, la paella popular de las 14.00 horas citará a todo el pueblo, que a las 21.00 horas se dedicará a llevarle flores a su patrona, preludio del día grande de las fiestas. La orquesta Gran Danubios pondrá la banda sonora a la noche.

DÍA 15, DÍA GRANDE

El día de la Virgen arranca a las 10.00 horas con la diana floreada y la banda sinfónica recorriendo las calles para despertar al pueblo, con la música que anuncia el día más esperado del año.

A medio día, habrá misa en honor a la patrona en la iglesia de San Juan Bautista, y a las 19.00 horas, con todo el pueblo presente, la solemne procesión con la que la Virgen de la Caridad regresa a su carroza barroca para recorrer el pueblo.

La Edad de Oro del Pop Español será la encargada de poner el ritmo en una noche que volverá a terminar con DJ en el Caño.

Ya el día 16, a las 5.30 horas, y si la energía aguanta, está prevista la charanga mañanera. A las 14.00, Cañeo Final de Fiestas antes de despedir la feria con el grupo 'La locura del Zurdo'. Una cena popular será la encargada de poner el broche a la programación festera.