Vivienda, emancipación juvenil y autobús gratis hasta los 16 años, propuestas de PSOE Toledo al Debate de la Ciudad

Noelia de la Cruz durante su intervención en el Debate del Estado del Municipio. - PSOE TOLEDO

TOLEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Planes de vivienda y emancipación juvenil y establecer la gratuidad del transporte hasta los 16 años, son algunas de las 10 propuestas que el Grupo Municipal Socialista ha presentado al Debate del Estado de la Ciudad que concluirá el próximo lunes, 21 de septiembre, con el debate y votación de las iniciativas planteadas por los grupos municipales.

Entre las principales medidas planteadas por el PSOE se encuentra la puesta en marcha de un Plan Municipal de Vivienda que incluya la declaración de Toledo como zona tensionada, de acuerdo con la Ley 12/2023, y la promoción de vivienda pública asequible en parcelas municipales.

En concreto, los socialistas proponen utilizar suelo municipal de la calle Santander, en Palomarejos; la calle Cabrahigos, en Santa Bárbara; y la denominada 'zona de la L', entre la avenida Boladiez y la calle Río Valdehuesa, en el Polígono.

También plantean impulsar, a través del Consorcio de la Ciudad de Toledo, ayudas para la rehabilitación de viviendas del Casco Histórico destinadas a alquiler asequible y controlado.

"Tenemos suelo municipal y tenemos la obligación de utilizarlo para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a quienes hoy tienen más dificultades para emanciparse", ha afirmado De la Cruz.

MÁS AUTOBÚS Y MEJOR MOVILIDAD

El PSOE propone ampliar las frecuencias de los autobuses urbanos en las horas punta, establecer la gratuidad del transporte hasta los 16 años para fomentar su uso y ampliar la línea 14 hasta el barrio de El Beato.

A estas medidas se suma la propuesta de impulsar proyectos dirigidos a la implantación de la Ronda Sureste, garantizando una segunda vía de acceso al barrio más poblado de la ciudad y mejorando así la movilidad y las conexiones de Toledo.

UN PLAN DE EMANCIPACIÓN JUVENIL

Las propuestas socialistas incluyen además la creación de un Plan de Emancipación Juvenil que articule una bolsa de acceso a vivienda asequible, empleo de calidad y formación "para que nuestros jóvenes se queden a desarrollar su proyecto de vida en Toledo".

El PSOE plantea también crear una red de espacios juveniles en los diferentes barrios y establecer ayudas para apoyar proyectos culturales, empresariales, sociales y deportivos impulsados por jóvenes.

MAYORES, CULTURA Y TURISMO

Otra de las propuestas contempla destinar el edificio de San Juan de Dios a una residencia de mayores o centro de día de gestión pública.

En materia cultural, los socialistas proponen descentralizar la oferta y recuperar y activar instalaciones municipales en los barrios, con programación durante todo el año y participación vecinal en su diseño.

El PSOE plantea igualmente regular los autobuses turísticos, "priorizando a la mañana aquellos que pernoctan, que consumen en la ciudad, o que se interesan por la cultura y el patrimonio, frente a los que traen un turismo de paso o de pocas horas, que pueden venir por la tarde".

UNA CIUDAD ACCESIBLE E IGUALITARIA

Las propuestas socialistas incluyen un plan de accesibilidad física, cultural y social que contempla la eliminación de barreras en calles y edificios públicos y patrimoniales, rutas turísticas accesibles para personas mayores y personas con movilidad reducida, actividades intergeneracionales en centros culturales y bibliotecas y bonificaciones para familias con rentas bajas.

También se propone mejorar la iluminación específica de todos los pasos de peatones de la ciudad.

En materia de igualdad, el PSOE plantea reforzar la atención a las víctimas de violencia de género, convertir centros municipales y autobuses urbanos en puntos violeta, ampliar las plazas y horarios de las escuelas infantiles y apoyar a las asociaciones LGTBI y las campañas de sensibilización.

Por último, el Grupo Municipal Socialista propone un programa de mejora y mantenimiento de las instalaciones deportivas de los barrios, ampliar los horarios de los polideportivos, reducir las tasas deportivas y aumentar las horas de las escuelas deportivas municipales, además de impulsar específicamente el deporte femenino.

"Esperamos que el alcalde, que ha dicho que no pactaría con el Partido Socialista, sea capaz de dejar a un lado su sectarismo y vote a favor de estas diez propuestas concretas, realistas y prioritarias. Aquí no estamos hablando de intereses de partido, sino de medidas concretas para mejorar la vida de los toledanos y toledanas", ha señalado la portavoz socialista, Noelia de la Cruz.