Volcanes de Calatrava aspira a acoger las Jornadas Abiertas de la Red Española de Geoparques en 2027

CIUDAD REAL 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Geoparque Volcanes de Calatrava presentará su candidatura para acoger en 2027 las Jornadas Abiertas de la Red Española de Geoparques, un encuentro de referencia nacional que la Diputación formalizará siguiendo los procedimientos establecidos.

Así lo ha indicado la vicepresidenta de la Diputación de Ciudad Real, Sonia González, durante la inauguración de la 'Jornada de Divulgación y Sensibilización. Logros y retos de un proyecto compartido' del proyecto Geoparque Volcanes de Calatrava Ciudad Real celebrada este jueves, donde ha explicado que el territorio cuenta con los valores geológicos, la capacidad organizativa y, sobre todo, "la ilusión colectiva necesaria" para albergar un evento que aumentaría la visibilidad del Geoparque, generaría nuevas oportunidades económicas y situaría a Ciudad Real como referente en la gestión del patrimonio geológico.

Asimismo, y según informa la Diputación, ha adelantado que en 2026 se presentará un presupuesto específico para reforzar la gobernanza del Geoparque y preparar la renovación del reconocimiento Unesco prevista para 2028.

Mientras, el presidente de la Institución provincial, Miguel Ángel Valverde, ha defendido que este proyecto "no ha hecho sino empezar su recorrido" y que el gran desafío a partir de ahora será que la ciudadanía sea plenamente consciente de que vive en un territorio geológico único y singular a nivel internacional.

Tras afirmar que esta iniciativa "solo podrá consolidarse si instituciones, sector privado, comunidad científica, educativa y población avanzan juntos en una misma dirección", ha subrayado que el Geoparque debe convertirse en un motor de desarrollo económico, turístico, patrimonial y educativo para toda la provincia.

En un acto que ha reunido numerosos alcaldes y alcaldesas de los 40 municipios integrantes del Geoparque, representantes de tres grupos de desarrollo rural --Campo de Calatrava, Entreparques y Montesur-- técnicos, científicos, entidades empresariales y agentes turísticos, Valverde ha defendido que todas las administraciones deben formar parte del proceso "sin fisuras".

Durante su intervención, también ha puesto de manifiesto Valverde el esfuerzo realizado por la Diputación para avanzar en la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística Volcanes de Calatrava, indicando que, pese a la exigencia de plazos, "estamos llegando a tiempo para que sea una primera exposición del potencial que este territorio puede ofrecer al mundo".

Ha resaltado, igualmente, el desbloqueo del volcán de Cerro Gordo, el único visitable de España, cuya incorporación al plan fue asumida por el actual equipo de Gobierno tras negociar con la empresa titular del espacio.

Valverde ha terminado asegurando que uno de los grandes objetivos compartidos será alcanzar en 2028 la renovación del reconocimiento Unesco, para lo que será imprescindible contar con la implicación de administraciones, sector privado, entidades científicas y educativas, así como de la propia ciudadanía.

LA APUESTA DEL GOBIERNO DE C-LM POR LA COMARCA

Por su parte, y según informa el Ejecutivo, el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Miguel Ángel Díaz Brazales, ha ratificado la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por consolidar la comarca del Campo de Calatrava como un destino turístico que genere riqueza y empleo y ayude a fijar población.

Tras citar los 4,2 millones de euros destinados al Geoparque por parte del Gobierno regional a través del Plan de Sostenibilidad Turística, ha indicado que "está muy bien el querer poner en valor nuestros recursos naturales de las características como las que tiene el Geoparque Volcanes de Calatrava, pero también hay que dotarlo de herramientas y dinero".

JORNADA

Tras la inauguración, a las 10.00 horas ha intervenido Karmah Salman, coordinadora de la Red de Geoparques de la Unesco, quien ha ofrecido una panorámica general sobre el funcionamiento de los Geoparques Mundiales de la UNESCO.

Posteriormente, a las 10.45 horas, el profesor José Luis Gallardo, docente jubilado de la UCLM y doctor en Ciencias Geológicas, ha impartido la ponencia 'eoparque Volcanes de Calatrava. Mercurio, carbón y magma'.

La jornada ha retomado su actividad a las 12.00 horas con la conferencia ¿Dónde estamos y a dónde vamos?, en la que han intervenido Franco Libera, presidente de Economías BioRegionales y consultor de desarrollo territorial y agroalimentario, y Carlos Corella.

La cita ha concluido con la presentación del Plan de Sostenibilidad Turístico y la Propuesta Turística del Geoparque, a cargo de Bárbara Picazo, guía oficial de turismo, y Reyes Ávila, consultor experto en turismo.