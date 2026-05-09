Un voluntario de Protección Civil resulta afectado por inhalación de humo en incendio de vegetación en Yepes

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TOLEDO 9 May. (EUROPA PRESS) -

Un voluntario de la Agrupación de Protección Civil de Yepes, de 46 años, ha resultado afectado este sábado por inhalación de humo en un incendio de vegetación próximo a viviendas en el término municipal de Yepes.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibía el aviso a las 16.56 desde la calle Cruces de la citada localidad toledana.

El afectado ha sido trasladado, en ambulancia de urgencias, al hospital de Toledo. El incendio ya se encuentra extinguido.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Villarrubia de Santiago y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Yepes.