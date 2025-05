Vox Ciudad Real denuncia la "discrecionalidad" de Cañizares y se reserva acciones legales por excluir sus mociones

CIUDAD REAL 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Ciudad Real denuncia las "graves irregularidades" cometidas por el alcalde, Francisco Cañizares, que ha excluido "de manera discrecional, arbitraria y sin informe alguno" varias mociones presentadas "en tiempo y forma" por los grupos de la oposición en la propia convocatoria de comisiones.

Así, ha puesto como ejemplo que ya en comisión "ha excluido" del orden del día del pleno una Proposición No de Ley (PNL) de Vox sobre la bonificación del IBI a los jóvenes sin que los grupos municipales dispongan de informe jurídico alguno, ha informado el partido en nota de prensa.

Este comportamiento, para Vox, "vulnera flagrantemente" el artículo 23 de la Constitución Española, "que garantiza el derecho de participación política de los representantes públicos, y quebranta la Ley de Bases del Régimen Local, que obliga a incluir en las comisiones todas las mociones registradas conforme a reglamento".

"El problema del señor Cañizares no es una supuesta alianza entre Vox y el PSOE --una falacia que ni él mismo se cree--, sino su incapacidad para gobernar en minoría respetando las reglas del juego democrático. Cuando gobernábamos junto al PP, todas las mociones se debatían", ha dicho, para agregar que "cuando el PP rompe con VOX cambia el criterio y veta el debate para evitar quedar en evidencia".

Aún en este momento, prosigue, "el Grupo Municipal Vox no dispone del informe que señala el alcalde en rueda de prensa sobre la ilegalidad de la moción para bonificar el ibi de los jóvenes. La Alcaldía no puede decidir qué se debate y qué no sin procedimiento ni informe motivado".

"Los informes técnicos, incluso cuando existen, no son vinculantes y no pueden ser utilizados para imponer un veto político previo a las iniciativas legítimas de los concejales. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece claramente que el derecho a presentar iniciativas, debatirlas en comisión o en pleno y participar en la elaboración del orden del día forma parte del núcleo esencial del derecho de participación política. Impedir esto es ilegal, antirreglamentario y contrario a la Constitución", subraya.

Por todo ello, desde Vox exigen la inmediata inclusión de todas las mociones presentadas en tiempo y forma en las comisiones pertinentes, el cese de las prácticas "antidemocráticas que vacían de contenido el funcionamiento deliberativo del pleno" y una rectificación pública del alcalde, "que está utilizando su cargo para bloquear el debate político por miedo a perder votaciones".

Finalmente, señala que no será cómplice "del abuso institucional ni del silencio forzado". "No estamos aquí para ser el bastón del PP ni la comparsa de nadie, sino para defender a nuestros votantes y al conjunto de los vecinos de Ciudad Real".

"Nos reservamos el derecho a emprender las acciones legales necesarias para restaurar el orden institucional y el respeto a los derechos constitucionales de todos los concejales. Ciudad Real merece un gobierno que respete la ley, no un alcalde atrincherado en el poder que actúa por miedo a la democracia", ha concluido.