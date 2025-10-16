Vox coincide con PP en que Page es fraude pero cree que solo ellos hacen oposición a la "banda criminal" del PSOE

El presidente del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, durante la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Región. - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes autonómicas, David Moreno, ha coincidido con el PP en que el presidente regional, Emiliano García-Page, es "un fraude" y ha criticado los "incumplimientos" del "libro rojo de Page" --en referencia a su programa electoral-- pero también ha considerado que el líder de los 'populares' es también un "fraude light", asegurando que su partido es el que está haciendo una "oposición total y frontal" a "esa banda criminal", en referencia a los socialistas.

"Con la mafia no se colabora", le ha recriminado a Núñez, que ha considerado que el PP "parece que no entiende que estamos ante una banda criminal", ha insistido.

Moreno ha asegurado que García-Page "no está en la región" y ha señalado que "gobernar no es prometer y anunciar" sino "ser valiente y cumplir". "Lo contrario es un fraude y ahora, después de haber tenido diez años para cumplir, viene solo a seguir prometiendo lo mismo que no ha cumplido estos últimos diez años".

"Castilla-La Mancha merece un futuro seguro, justo y próspero", ha incidido, afirmando que en este último la región no ha mejorado en "absolutamente nada" y haciendo hincapié en que García-Page mantiene a la región "en un oscuro túnel".

Para el líder de Vox en el Parlamento, esta no es "una cuestión de recursos" sino de "falta de voluntad política" de García-Page y de su Gobierno.

"Castilla-La Mancha le sigue sufriendo a usted desde hace una década", ha insistido, manteniendo que la Comunidad Autónoma sigue "padeciendo" que el presidente "promete y no cumple".

David Moreno ha citado una veintena de cuestiones que se recogen en el "libro rojo de Page" y que, a su juicio, no se han cumplido, incidiendo en que "la lista de incumplimientos es interminable".

"Nuestra tierra está peor que nunca, peor porque la gente no llega a final de mes, los jóvenes no se pueden emancipar, las familias tienen dificultades para llegar a fin de mes, ahorrar es casi imposible. Y peor porque nos gobierna el mismo PSOE, el de Pedro Sánchez en el Gobierno de España y el de García-Page en Castilla-La Mancha, porque los castellanomanchegos tenemos que sufrir el socialismo por partida doble", ha continuado.

CRÍTICAS A NÚÑEZ

El diputado de Vox también ha tenido tiempo para verter críticas sobre el líder de los 'populares', manteniendo que ha pactado "todo lo mollar" con García-Page "en esta y otras legislaturas".

"Con ese abrazo usted vive más cómodo pero ha dado la espalda a los castellanomanchegos", ha criticado a Núñez. "Se ha convertido en lo mismo que él, un fraude en versión light", ha apostillado.

ACONSEJA A PAGE SEGUIR EL EJEMPLO DE SU HERMANO

En su turno de réplica, después de que García-Page apenas haya usado dos minutos para responderle tras haber usado el término "banda criminal", Moreno ha aseverado que el término pertenece a un informe de la UCO, aunque el presidente del Parlamento, Pablo Bellido, ha asegurado que, tras buscarlo, ningún informe utiliza tal calificativo, por lo que ha exhortado al propio Moreno a aportar dicho informe o, en caso contrario, retiraría la expresión del Diario de Sesiones. En todo caso, Moreno ha insistido en que esto es "la realidad del Partido Socialista".

Además, le ha aconsejado a García-Page seguir el ejemplo de su hermano gemelo --que se dio de baja del PSOE por considerar incompatibles sus principios con "la deriva del partido"-- y "apartarse", en este caso, del Gobierno regional.

"Si no quiere trabajar, si no quiere debatir, no se preocupe, paro apártese, porque Castilla-La Mancha necesita coraje y usted solo se sirve a mí mismo. Apártese y deje paso a los que sí queremos que Castilla-La Mancha sea una región próspera para las familias", ha acabado.