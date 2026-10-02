Vox defiende que su trabajo "sin descanso" ha sido un "revulsivo" para Guadalajara ante los "engaños" de la oposición

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Guadalajara, Víctor Morejón. - VOX - Archivo

GUADALAJARA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Guadalajara, Víctor Juan Morejón, ha defendido este viernes el trabajo "sin descanso" de su formación dentro del equipo de Gobierno como un "revulsivo" para la ciudad, frente a los "engaños" de la oposición.

Durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, el también concejal de Turismo, Comercio, Mercados y Casco Histórico, ha asegurado que las áreas que dirige Vox "funcionan" y están dando resultados.

"Lo vemos en el turismo, en la seguridad, en bienestar social y en una cultura que no se detiene", ha asegurado Morejón, que ha asegurado que los turistas han aumentado en la ciudad, los hoteles "cuelga el cartel de completo" y los restaurantes "llenan sus reservas los fines de semana aunque algunos no tengan ojos para verlo".

Y eso "significa actividad, significa empleo, significa oportunidades para las familias de Guadalajara", ha argumentado el edil de Vox, que ha destacado que también ha aumentado "de forma significativa" la llegada de las autocaravanas.

Ha remarcado que, desde su Concejalía, van a mostrar "lugares que desconocen incluso algunos de los vecinos" de la ciudad, como con las visitas del Centenario Adoratrices. "Eso es abrir nuestra ciudad, eso es pone en valor lo nuestro".

El portavoz municipal de Vox ha asegurado que su labor es "abrir nuestra ciudad" y "poner en valor lo nuestro", refiriéndose en este punto a los encierros por el Casco Histórico, que este año "han consolidado el buen funcionamiento de las mejoras" realizadas, entre las que ha mencionado el "paso pionero" en materia de coordinación sanitaria gracias a un acuerdo firmado con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

De otro lado, en materia de Protección Civil ha señalado que siguen renovando la agrupación con el aumento del voluntariado y la incorporación de una ambulancia "en los próximos meses". Igualmente, ha aseverado que la "prioridad clara" de este año es la de completar los planes de riesgos y emergencia y hacer una campaña barrio a barrio para que los conozcan todos los vecinos, y ha indicado que el nuevo parque de bomberos avanza, y su segunda fase se ha ejecutado.

En materia de Bienestar Social y Mayores, ha destacado el nuevo contrato de servicio a domicilio, con una subida de 2 millones de euros, y que cuenta con 215 usuarios.

VOX ESTÁ PARA "CUMPLIR Y DAR RESULTADOS"

Víctor Juan Morejón se ha dirigido en otro punto de su intervención a la portavoz de Aike, Susana Martínez, para considerar que "menos mal" que la ciudad de Guadalajara que ella describe "solo existe en su cabeza y no en la de los guadalajareños", porque si no "sería una ciudad fantasma y la ciudad del terror".

Palabras de reproche que también ha dirigido al portavoz del PSOE, Alberto Rojo, que "se ha ido corriendo" del Debate al Congreso de los Diputados, y al que ha definido como "el mayor traidor que ha tenido la ciudad de Guadalajara y que siempre, siempre, siempre ha votado en contra de España y de Guadalajara".

Morejón ha finalizado subrayando que su grupo va a seguir trabajando por la ciudad "por muchas piedras que nos metan en el camino y por mucho ruido que creen en las cabezas de los vecinos de esta ciudad", vecinos que, por otra parte, pueden "estar tranquilos mientras Aike y el PSOE sigan en la oposición", ha zanjado.