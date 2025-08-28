Vox estima que a CLM le costará 400 millones acoger a los menores migrantes: "¿De qué partidas presupuestarias saldrán?"

TOLEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha exigido explicaciones al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras "reconocer que la acogida de los 322 menores migrantes que Pedro Sánchez ha asignado a la región supondrá un coste de 400 millones de euros para las arcas públicas".

Moreno ha preguntado a García-Page "¿a quién le va a quitar esos 400 millones?". "¿A los ancianos de las residencias, a los niños de los colegios, a los pacientes de la sanidad pública, a los agricultores de la PAC?", se ha seguido cuestionando el dirigente de Vox.

El presidente del Grupo parlamentario ha advertido de que "esta imposición" del Gobierno afectará al bienestar de los castellanomanchegos y "saturará aún más los servicios esenciales".

El presidente de Vox en las Cortes ha recordado que la red de protección de menores de la Junta se encuentra "ya desbordada", con una ocupación superior al 98%, y ha exigido al presidente socialista que explique dónde piensa alojar a esos menores "cuando ni siquiera es capaz de atender adecuadamente a los menores tutelados que ya dependen de la administración regional".

"Los castellanomanchegos merecen transparencia, respeto y seguridad. Page debe aclarar de inmediato de qué partidas presupuestarias saldrán los 400 millones de euros y qué servicios recortará para cumplir las órdenes de Sánchez", ha concluido Moreno, quien ha añadido que "el PSOE está financiando con dinero público nuestra propia inseguridad".

Por último, Moreno también ha insistido en que, "con este reparto forzoso", el PSOE "arroja" a los inmigrantes ilegales a las comunidades autónomas y le ha exigido que "si son menores les devuelvan con sus padres y si son mayores de edad, billete de vuelta a sus países".