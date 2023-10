Vox se estrenará en Cortes C-LM con iniciativas sobre ocupación, "adoctrinamiento" en libros de texto o efectos de DANA

TOLEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha avanzado que su formación, a través de los cuatro diputados que representan al partido en la Cámara castellanomanchega, ya trabaja en el planteamiento de un total de cinco iniciativas legislativas.

En una entrevista con Europa Press, Moreno ha apuntado que estas propuestas, ya articuladas, irán debatiéndose en el corto plazo, con temáticas que versan desde la problemática de la ocupación de viviendas hasta los efectos de la DANA en la región o el sector primario.

Moreno, que ha justificado la poca producción de su grupo parlamentario en los primeros plenos de la legislatura, donde todavía están inéditos en cuanto a presentación de resoluciones, ha asegurado que pese a ello los cuatro diputados del partido de Santiago Abascal "están trabajando y recorriendo Castilla-La Mancha", manteniendo reuniones con colectivos y sectores a los que quieren escuchar.

Las propuestas que están en cocina se llevarán al Parlamento "para plantear soluciones reales" y en la vocación de Vox de "llevar a cabo el programa" con el que se presentó a las elecciones.

Por ello, ha detallado que se trata de propuestas "bien planteadas y desde un análisis riguroso" para seguir con la "hoja de ruta marcada" y en la búsqueda de "defender los intereses de los castellanomanchegos".

La primera de las propuestas desgranadas será un debate general sobre la ocupación, problema que, a juicio de Vox, "se ha convertido en un modelo de vida" en Castilla-La Mancha ante la "falta de soluciones" para acabar con ella.

Según ha dicho, han podido detectar un incremento de ocupaciones "en muchos pueblos de toda la región" y "no sólo" en los corredores del Henares o La Sagra.

Enumera, en este punto, "pueblos tranquilos donde antes no se había ocupado una vivienda", citando a la provincia de Albacete, el eje de la A-5 a su paso por la provincia de Toledo, la comarca de Talavera de la Reina o Tarancón, "donde está llegando delincuencia e inseguridad".

Con el contexto descrito por Vox, Moreno no puede entender que "no se tomen medidas y no se refuerce a los cuerpos de seguridad" o "no se insten legislaciones a nivel nacional", de manera que "van pasando los años y la ocupación se mantiene".

ADOCTRINAMIENTO EN LIBROS DE TEXTO

Otra iniciativa "relevante" que el Grupo Parlamentario de Vox quiere llevar a las Cortes es un debate "sobre el continuo adoctrinamiento en los libros de texto de Castilla-La Mancha".

"Defendemos una libertad de educación, de elección de centro, y sin embargo vemos cómo año tras año el Gobierno de Page se esfuerza mucho en ir metiendo ideología en los libros de texto de los niños. Lo consideramos un ataque a la libertad de educación, queremos una educación en libertad", ha agregado.

Aunque ha pedido esperar a que la iniciativa cristalice antes de poner ejemplos, ha asegurado que identificarán lo que ellos consideran adoctrinamiento "con fotografías". "Es algo que puede apreciar cualquier padre. Muchas familias nos transmiten preocupación de cómo se quedan sorprendidos con tanta ideología en los libros de texto a tan temprana edad" ha afirmado.

EL PSOE "CRIMINALIZA" A VOX

En otro orden de cosas, Moreno ha acusado al PSOE y directamente al presidente regional, Emiliano García-Page, de "criminalizar" a Vox, mientras que los ciudadanos residentes en grandes ciudades donde Vox ha formado gobiernos municipales "están viendo que llevamos medidas sensatas, de ahorro de gasto político para destinar el dinero a lo realmente necesario".

Los vecinos de localidades como Ciudad Real, Talavera de la Reina o Toledo "ven con tranquilidad cómo se abordan modificaciones en los nuevos equipos de Gobierno con medidas sensatas en todas las instituciones".

"Planteamos funcionar de otra forma, lo hacemos con medidas sensatas, necesarias, reduciendo el gasto y mejorando los servicios públicos", argumenta.

EL PARTIDO, AUMENTANDO MASA Y "PREPARADO" PARA ELECCIONES

David Moreno ha hecho también referencia a la situación de Vox en la Comunidad Autónoma, asegurando que si a nivel nacional se diera una repetición electoral, la formación está "preparada" para volver a una campaña a "defender los intereses de todos los españoles".

Mientras que "Pedro Sánchez está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantener al PSOE en el Gobierno", los españoles "están viendo cómo dará todas las concesiones nacionales para poner en riesgo la unidad nacional".

En este contexto, Vox Castilla-La Mancha "sigue aumentando en afiliaciones" y en gente que comunica que, "gracias a Dios", el partido "ha llegado a las instituciones y puede cambiar las cosas".

"Eso es lo que más fuerza nos da. Ver cómo cada día los ciudadanos nos dan apoyo y alientan para seguir trabajando", ha zanjado.