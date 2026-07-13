Vox exige una auditoría integral de la empresa pública Geacam: "Queremos que se ponga luz y taquígrafos"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Iván Sánchez - VOX

TOLEDO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha exigido una auditoría integral de la empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam).

"Queremos que se ponga luz y taquígrafos a la gestión que se está haciendo por parte de esta empresa", ha asegurado su portavoz, Iván Sánchez.

Precisamente, el pleno debatirá y votará este jueves una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Vox sobre su propuesta de auditoría a la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam).

En rueda de prensa, el diputado de Vox ha asegurado que su formación quiere saber en qué se gasta "el último céntimo de euro" que está llegando a esta empresa pública.

"Como empresa pública, todos los ciudadanos tenemos que conocer en qué se está gastando ese dinero porque el 80% de los municipios con riesgo de incendio, no tienen un plan de emergencias ante el fuego", ha denunciado.

COSPEDAL Y BONO

De otro lado, el portavoz de Vox en las Cortes ha señalado las noticias sobre los expresidentes María Dolores de Cospedal --por sus escuchas con el comisario Villarejo-- y a José Bono, al que ha calificado como el "Pujol de la Mancha". "Si Cospedal tiene fama de mala, lo de Bono va a ser todavía peor", ha vaticinado el portavoz, denunciando "el régimen absolutista" del PSOE en la región.

Iván Sánchez ha recordado también a Miguel Ángel Blanco en el aniversario de su asesinato a manos de ETA. "29 años después, los herederos de esa banda terrorista dirigen el Gobierno de España", ha afirmado, calificando de "asco y vergüenza" ver a dirigentes del PSOE "dándose la mano con los que no condenan los asesinatos de sus propios compañeros" y ha señalado a los diputados nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha como "cómplices directos" de esta situación.