Vox insiste en que el incendio de Peñalba pudo apagarse el pasado domingo si Gobierno CLM "hubiera tenido determinación"

Labores de extinción del incendio de Peñalba de la Sierra.
Labores de extinción del incendio de Peñalba de la Sierra. - PIEDAD LÓPEZ/JCCM
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: lunes, 29 septiembre 2025 10:01

TOLEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo parlamentario Vox, Iván Sánchez, ha insistido este lunes en que el incendio declarado el pasado domingo en Peñalba de la Sierra, y que "lleva ocho días asolando la provincia y ha saltado a Castilla y León", se podría haber apagado el día que se originó si el Gobierno de Castilla-La Mancha "hubiera tenido determinación y no hubiera esperado tanto a la hora de movilizar medios".

"Fue avistado por una persona que estaba de caza y avisó a las 8 de la mañana. Pero hasta el mediodía no empezaron a llegar los medios aéreos y hasta por la tarde no lo hicieron los medios terrestres. Además, allí al lado había unos retenes y no se les dejó acudir a la zona", ha criticado.

Dicho esto, y tras aseverar que "afortunadamente" la lluvia está contribuyendo a que el fuego se ralentice, ha insistido en que "el Gobierno de Emiliano García-Page llegó tarde al incendio, como nos tiene acostumbrados".

