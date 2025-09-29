Vox insiste en que el incendio de Peñalba pudo apagarse el pasado domingo si Gobierno CLM "hubiera tenido determinación"

TOLEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo parlamentario Vox, Iván Sánchez, ha insistido este lunes en que el incendio declarado el pasado domingo en Peñalba de la Sierra, y que "lleva ocho días asolando la provincia y ha saltado a Castilla y León", se podría haber apagado el día que se originó si el Gobierno de Castilla-La Mancha "hubiera tenido determinación y no hubiera esperado tanto a la hora de movilizar medios".

"Fue avistado por una persona que estaba de caza y avisó a las 8 de la mañana. Pero hasta el mediodía no empezaron a llegar los medios aéreos y hasta por la tarde no lo hicieron los medios terrestres. Además, allí al lado había unos retenes y no se les dejó acudir a la zona", ha criticado.

Dicho esto, y tras aseverar que "afortunadamente" la lluvia está contribuyendo a que el fuego se ralentice, ha insistido en que "el Gobierno de Emiliano García-Page llegó tarde al incendio, como nos tiene acostumbrados".