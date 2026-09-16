Vox C-LM advierte de una situación "crítica" de la sanidad castellanomanchega y habla de "caos" organizativo

Archivo - El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno. - VOX - Archivo

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha advertido de una situación "crítica" de la sanidad pública regional, donde, según denuncia, "la falta de profesionales, las promesas incumplidas y el caos organizativo están poniendo en riesgo la salud de los pacientes".

En nota de prensa, Moreno ha apuntado que dijeron en 2023 que habían cambiado la resonancia magnética del Hospital Nuestra Señora del Prado y fue "una burda mentira". "Ahora vuelven a anunciar su sustitución, pero lo cierto es que la máquina actual data de 2003 y solo le actualizaron el software en 2014".

"La nueva resonancia es una vieja promesa y un antiguo anuncio nunca cumplido. Lo mismo ocurre con la segunda UVI móvil, porque la tiene guardada en un garaje ya que no han querido dotarla del personal necesario", ha denunciado Moreno.

Vox ha alertado sobre la saturación de la Atención Primaria, donde, según ha manifestado, "los pacientes sufren demoras de hasta una semana para ser atendidos por su médico de cabecera". "Este cuello de botella deriva masivamente a los pacientes al Hospital, donde el personal de Urgencias soporta una presión extrema trabajando con tan solo el 50% de la plantilla".

Frente a este escenario, Moreno denuncia que el Gobierno de Castilla-La Mancha "sigue obligando" a los médicos de Primaria a cubrir las guardias hospitalarias, "ha cerrado" puntos de atención de urgencias, quirófanos y hay "una falta crítica" de especialistas en oftalmología, traumatología, cirugía vascular y anestesia y profesionales "sin el título homologado".