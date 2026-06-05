Vox C-LM carga contra la política ambiental de la Junta y reivindica el papel de agricultores y ganaderos

TOLEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha acusado al Gobierno de Castilla-La Mancha de "hipocresía y sectarismo" en materia medioambiental, reivindindicando el papel de los productores del sector primario en el Día Mundial del Medio Ambiente.

Según Moreno, el Ejecutivo encabezado por Emiliano García-Page, utiliza la jornada para lanzar discursos sobre "sostenibilidad" mientras "asfixia al campo con normativas restrictivas, burocracia y trabas insoportables".

David Moreno ha argumentado que "quienes mejor cuidan el medio natural son precisamente quienes viven y trabajan en él, porque su futuro y el de nuestras familias depende de la salud de sus campos y de sus animales".

Para Vox, las políticas medioambientales de la Junta de Comunidades son una herramienta de propaganda que criminaliza al productor local en lugar de ofrecer soluciones a los problemas de la región, como las plagas, la falta de limpieza de los montes o la nefasta gestión del agua, según ha trasladado la formación por nota de prensa.

Por ello ha exigido que se restituyan los retenes forestales que Page ha retirado de municipios como Los Navalucillos y un Plan Nacional del Agua que asegure el agua para el consumo humano y para los regadíos.

"Cuando estemos en el Gobierno de la Junta haremos el mejor homenaje al Medio Ambiente que es dejar de anteponer la propaganda verde a la defensa real del agua, los montes y el campo de Castilla-La Mancha", ha asegurado.

En este sentido, Moreno ha asegurado que si alcanza el gobierno autonómico, aplicará un cambio de rumbo radical en las políticas regionales de cara al medio rural. "El Día del Medio Ambiente servirá para visibilizar una gestión responsable de los recursos naturales con menos anuncios, menos ecologismo de salón y más hechos reales para proteger su agua, sus montes y su sector primario", ha afirmado.