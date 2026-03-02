Vox C-LM exige reactivar la carrera profesional sanitaria y afea a Page que no cumpla esta promesa desde 2015

El portavoz del grupo parlamentario Vox, Iván Sánchez. - VOX

TOLEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Vox, Iván Sánchez, ha exigido este lunes al presidente regional, Emiliano García-Page, la "inmediata reanudación" de la carrera profesional sanitaria, coincidiendo con el 14 aniversario de su paralización.

Desde Vox han recordado que esta medida supuso la suspensión del derecho de los profesionales del Sescam a acceder a nuevos grados de carrera profesional, un sistema de reconocimiento ligado a la formación, la experiencia y el compromiso con la organización sanitaria, ha informado el partido en nota de prensa.

Iván Sánchez ha subrayado que Castilla-La Mancha es actualmente la única región donde este sistema permanece bloqueado, mientras que en el resto de servicios de salud ya se encuentra operativo y permite a los profesionales progresar y mejorar sus condiciones.

En este sentido, ha denunciado que el PSOE ha incumplido sus compromisos electorales, recordando que la recuperación de la carrera sanitaria ha sido incluida en los tres últimos programas socialistas.

Asimismo, ha incidido en el impacto económico que esta paralización tiene sobre los trabajadores sanitarios, señalando que, en algunos casos, puede suponer una pérdida de hasta 1.200 euros mensuales.

"El mantenimiento de este bloqueo supone una pérdida directa en el reconocimiento profesional y en la retribución de quienes sostienen el sistema sanitario", ha afirmado.

Por ello, Vox ha reclamado a García-Page que adopte medidas urgentes para restablecer este sistema y garantizar el reconocimiento y la progresión profesional de los sanitarios en la región.

PROHIBICIÓN DEL BURKA Y EL NIQAB EN INSTITUCIONES PÚBLICAS

De otra parte, el Grupo Parlamentario Vox defenderá una iniciativa parlamentaria para prohibir el uso del burka y el niqab en las instituciones públicas, al considerar que son "incompatibles con la dignidad de la mujer, con la identidad cultural y con la seguridad".

Según ha explicado el portavoz parlamentario, la propuesta busca impedir el acceso a edificios públicos con este tipo de prendas, en línea con otras iniciativas similares ya presentadas en distintos ayuntamientos de la región para su aplicación en instalaciones municipales.

Desde Vox han señalado que esta medida responde a la necesidad de garantizar la seguridad en espacios públicos y de evitar prácticas que suponen una forma de invisibilización de la mujer.

PROBLEMAS EN LA LÍNEA DE AUTOBÚS ENTRE TALAVERA Y TOLEDO

Por otro lado, Iván Sánchez ha denunciado nuevas incidencias en la línea de autobús entre Talavera de la Reina y Toledo, con retrasos, problemas de capacidad y venta de más billetes que plazas disponibles.

En este sentido, han advertido de situaciones recientes en las que varios usuarios han tenido que viajar sin asiento, incluso en zonas no habilitadas como las escaleras del vehículo, lo que consideran un riesgo para la seguridad de los viajeros.

Ante esta situación, Vox ha reclamado responsabilidades al consejero de Fomento y le ha instado a tomar medidas urgentes para garantizar seguridad y eficacia en esta línea, después de años de denuncias.