Vox C-LM pedirá en las Cortes que los profesores recuperen la autoridad con "protección jurídica" y "protocolos claros"

Archivo - El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Iván Sánchez, en una foto de archivo. - VOX - Archivo

TOLEDO 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha presentado una Proposición No de Ley en las Cortes de Castilla-La Mancha en materia educativa con la que piden "recuperar la autoridad y el prestigio" de la figura del profesor a través de una protección jurídica y "protocolos claros" de seguridad.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa este lunes el portavoz del Grupo Parlamentario, Iván Sánchez, quien ha lamentado que el Gobierno regional esté "dejando de lado, una vez más, algo tan importante como la educación" y las personas que componen el sistema educativo.

A su juicio, no se puede hablar de educación de calidad "si tenemos a los educadores cada vez peor, peor valorados y, además, lo más grave, desprotegidos", siendo esta "una realidad a la que se le da la espalda".

Sánchez ha indicado que su iniciativa quiere atajar la situación que vive un profesorado "estresado" y "angustiado" ya no solo dentro de los centros sino también cuando realizan alguna actividad docentes fuera de ellos, donde están "totalmente desprotegidos frente al propio alumnado".

De ahí que Vox busque con esta Proposición No de Ley que haya una "protección jurídica inmediata", un servicio de asistencia jurídica y un protocolo "claro" de seguridad "con normas" tanto dentro como fuera del centro.

Iván Sánchez ha asegurado que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, está "muy preocupado por la foto" pero no por "los profesores asfixiados en burocracia y desprotegidos".

CONEJOS

De otro lado, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox se ha referido a la plaga de conejos que existe en la región y que, en su opinión, hay que "erradicar" con una "gestión eficaz y no haciendo anuncios a bombo y platillo".

Iván Sánchez ha destacado que los conejos no sólo se están "comiendo los campos" sino que están propiciando una "plaga de garrapatas en los municipios brutal" que "se nos van a comer a nosotros cuando salimos a dar una vuelta" por el campo.

Con la situación actual, ha dicho, "vamos a tener que recuperar el Zotal --ha comentado, en referencia al producto desinfectante-- y rociarte las piernas de Zotal cuando llegues a tu casa porque es horrible la cantidad de garrapatas".