Vox propone en las Cortes de Castilla-La Mancha rebajar impuestos en materia de vivienda

TOLEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha anunciado este martes la presentación de una iniciativa parlamentaria con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda en la región mediante "una significativa" rebaja fiscal.

La iniciativa, según la formación, forma parte del compromiso de Vox con las familias, los jóvenes y los españoles que sufren "la creciente dificultad" para emanciparse y acceder a una vivienda digna.

En palabras de David Moreno, "asistimos a una emergencia habitacional sin precedentes". "Castilla-La Mancha no puede ser ajena a la crisis que afecta a toda España: precios de alquiler históricos, escasez de vivienda y cargas fi scales desproporcionadas".

La propuesta de Vox "busca devolver a los castellanomanchegos la posibilidad real de tener un hogar propio y de pagar un alquiler asequible, priorizando a los jóvenes, las familias numerosas y las personas con discapacidad".

Moreno ha apuntado algunos datos que refuerzan esta iniciativa como que Guadalajara es la provincia con mayor competencia por el alquiler en España; que los jóvenes deben destinar más del 70% de su salario para acceder a un techo; que sólo el 0,8% de los jóvenes de la región ha recibido ayudas al alquiler y que únicamente el 10,6% de menores de 29 años puede emanciparse.

Por todo ello, Vox propone reducir al mínimo legal el tipo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y bonificar al 100 por cien el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la compra de vivienda habitual. La propuesta de Vox también establece deducciones autonómicas en el IRPF por compra, alquiler o rehabilitación de vivienda habitual, así como aplicar una bonificación del 99% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y una bonificación del 100% en el Impuesto sobre Patrimonio hasta su derogación definitiva.