Vox propone declarar C-LM como 'Región por la vida' o dar prioridad a los españoles en las ayudas sociales

Dar prioridad a los españoles en las ayudas sociales, limitar estrictamente el acceso de inmigrantes en situación ilegal a los servicios sanitarios de Castilla-La Mancha, aumentar la inversión regional en las familias, aumentar las cuantías de la deducción por nacimiento o adopción de hijos, aumentar las cuantías de la deducción por familia numerosa o declarar Castilla-La Mancha como 'Región por la vida', son algunas de las propuestas que el Grupo Parlamentario Vox ha presentado en sus siete resoluciones presentadas al pleno de las Cortes regionales para el Debate sobre el Estado de la Región, que han sido rechazadas con los votos de PSOE y PP.

El Grupo Vox, capitaneado por su presidente, David Moreno, ha planteado también articular los mecanismos legislativos necesarios para desarrollar un Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada. La devolución inmediata al Estado de la competencia en Sanidad, elaborar un Plan Nacional de Sanidad, eliminar el acceso a la sanidad de quienes violentan nuestras fronteras, reducir las listas de espera, recuperar la carrera profesional sanitaria en Castilla-La Mancha o suprimir el registro regional de sanitarios objetores de conciencia del aborto son algunas de las medidas en materia sanitaria de Vox.

La formación de Santiago Abascal ha solicitado, a su vez y en el ámbito de sus competencias, al Gobierno de España a la devolución inmediata al Estado de las competencias en Dependencia y Servicios Sociales. En este ámbito, Vox ha planteado invertir en una mejora en las residencias públicas y en su gestión, implementar medidas que protejan la maternidad y favorezcan la natalidad, exigir al Gobierno regional de Emiliano García-Page que se haga cargo de la financiación para la prestación del servicio de comida a domicilio en los pequeños municipios y zonas rurales o crear un protocolo sistemático de atención a las familias que van a tener un hijo con discapacidad.

La inmediata devolución al Estado de las competencias en materia de Educación es otra de las peticiones de Vox, junto a implantar una prueba única de la EBAU en todo el territorio español o llevar a cabo los trámites legislativos necesarios para derogar todas aquellas leyes de ámbito estatal que permiten la participación de deportistas trans en categorías de deporte femenino. Defender los centros de educación diferenciada o suprimir la aplicación del 'Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí' en Castilla-La Mancha eran otras de sus propuestas.

En materia de Cultura, el Grupo Parlamentario Vox ha demandado promover la prohibición del velo islámico, prohibir la celebración pública de la denominada 'fiesta del cordero' u otras conmemoraciones en espacios públicos similares, "ajenas a nuestras tradiciones". Respaldar la iniciativa ciudadana para que los restos reales de Recesvinto y Wamba sean inhumados con la dignidad y el honor que les corresponden, impulsar el conocimiento del mundo del toro y de los espectáculos taurinos o acometer de manera urgente las obras de restauración del puente de Santa Catalina, o Puente Viejo, de Talavera de la Reina son otras de las medidas llevas a las Cortes.

En sus propuestas de resolución, presentadas a este debate del estado de la región, Vox expone su rechazo a la reforma del Estatuto de Autonomía pactada por el PSOE y el PP o a la aprobación de "paguitas VIP" para altos cargos cesados de la Junta. Se opone además a la reubicación o acogida en Castilla-La Mancha de cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España y exige el cierre de los centros de menores extranjeros no acompañados dependientes de la Junta por generar "inseguridad" en las calles de la región.

Al hilo de esto, Vox propone impulsar la celebración de una consulta popular a nivel regional relativa al refuerzo de la seguridad ciudadana en la que se plantee la expulsión de todos los inmigrantes ilegales que se encuentren en la región. El partido de Abascal también ha solicitado eliminar aquellas subvenciones destinadas al Instituto de la Mujer financiadas por la Junta.

CAMPO, AGUA Y MEDIO RURAL

En materia de agricultura, agua y medio rural, Vox plantea acabar con la excesiva burocratización del campo, frenar la estigmatización de alimentos de Castilla-La Mancha, fomentar medidas que garanticen el relevo generacional y la incorporación de jóvenes en el sector primario de la región, promover la presencia y compra de productos agroalimentarios de España y de Castilla-La Mancha por parte de las Administraciones Públicas para su consumo en establecimientos públicos de restauración colectiva o incentivar fiscalmente a las empresas que compren productos agrícolas nacionales.

En materia hídrica, Vox propone diseñar y aplicar un nuevo Plan Nacional del Agua, realizar un estudio nacional para el diseño e instalación de nuevos embalses y pantanos que almacenen agua para consumo humano, uso agrícola y generación energética, revisar el cumplimiento de los tratados internacionales con Portugal para comprobar que no se vierte al mar más de lo necesario y aprovechar, así, cada gota de agua del Tajo o apoyar los intereses de las comunidades de regantes en defensa del agua frente a los planes políticos hidrológicos de cuenca de los ríos Tajo, Júcar y Guadiana.

Derogar el llamado 'canon del agua' por su "perjuicio" para el campo, las familias y los negocios de la región, es otra de las peticiones.

En cuanto a Fomento, Vivienda y Carretas, el texto de Vox insta a solicitar la devolución inmediata al Estado de la competencia en Infraestructuras. De este modo, pide impulsar un Plan Nacional de Mejora, Conservación y Mantenimiento de Carreteras, sean de la titularidad que sean; o promover las modificaciones legislativas pertinentes para crear un entorno fiscal favorable a la compra de vivienda en la región.

En cuanto a Economía, Trabajo, Fiscalidad y Autónomos, Vox pide recuperar el plan nuclear nacional, promover estudios urgentes para instalar centrales nucleares, impulsar un plan nacional de soberanía energética, poner fin a las subvenciones regionales a los sindicatos de clase del gobierno, implementar una bajada masiva de impuestos en Castilla-La Mancha; o aumentar los incentivos a la contratación estable de jóvenes, mayores de 45 años, mujeres embarazadas y padres y madres de hijos con discapacidad.

Recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF para que los españoles con préstamo hipotecario vigente para su vivienda habitual puedan deducirse los intereses que abonan o implementar las medidas necesarias para acabar con la figura del falso autónomo que afecta a todos los ámbitos laborales, son otras de las medidas incluidas en sus siete resoluciones al debate.

VOX VIENE A "CONQUISTARLO TODO"

En el turno de fijación de posiciones, el presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha detallado que su partido ha presentado más de 200 propuestas --que han sido rechazadas con los votos de PSOE y PP-- en este debate del Estado de la Región "para mejorar la vida de los castellanomanchegos" porque "Vox sí cumple".

"No venimos a heredar un gobierno agotado, ni venimos a heredar las cenizas del pasado. Venimos con la firme convicción de conquistarlo todo. Por eso Vox sí cumple con su programa", ha apostillado Moreno, quien ha defendido que cada propuesta de Vox responde "a una necesidad", algo que hace "sin complejos y sin miedos".

Por eso, ha dicho, "frente a un presidente y un partido socialista que no cumple sus promesas, queremos que los españoles recuperen la esperanza de que otro modelo político es posible". "Queremos que Castilla-La Mancha sea una región próspera para las familias, una tierra de oportunidades para los jóvenes y un orgullo para toda España".