Vox quiere que el consejero de Fomento explique en las Cortes cómo se encuentran las vías de tren en C-LM

Archivo - El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez. - VOX - Archivo

TOLEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox pedirá la comparecencia del consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, en las Cortes regionales para que explique cómo se encuentran las vías de tren en la Comunidad Autónoma tras el accidente ferroviario en Urda.

En rueda de prensa su portavoz, Iván Sánchez, ha recordado que son "miles" los castellanomanchegos que utilizan los trenes a diario tanto de alta velocidad como los trenes de Cercanías. "No puede ser que los castellanmanchegos se monten en el tren sin saber cómo están las vías y los trenes", ha advertido.

Es por ello que desde la formación de Santiago Abascal exigen a Hernando que "dé la cara" y dé explicaciones a los diputados y a todos los castellanmanchegos para saber en qué estado están las vías que discurren por la región y cómo están los elementos de seguridad porque "lo ocurrido ayer no se puede volver a repetir ni en España ni en Castilla-La Mancha ni en ningún sitio", ha apuntado.

"Estamos normalizando esos retrasos y esas averías", ha lamentado el portavoz de Vox en las Cortes, quien subraya que "últimamente montarte en el tren es una aventura" y "por desgracia ayer hubo mucha gente que no llegó" a su destino, ha lamentado.

Así, ha dicho que mientras las administraciones miran hacia otro lado e intentan ahora poner el foco mediático y el dedo en señalar y buscar un culpable, desde Vox lo que quieren es saber qué informes técnicos maneja la Consejería de Fomento sobre el estado de conservación de las vías que atraviesan la región y qué exigencias reales le ha trasladado la Junta al Ministerio de Transporte, a Adif y a Renfe. Además, Vox quiere conocer los protocolos de revisión y mantenimiento se están ejecutando en la región.

Dicho esto, ha comentado que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "no se puede poner de perfil ni excusarse en que las infraestructuras estatales son competencia de Madrid", porque son "miles" de castellanomanchegos los que utilizan el tren a diario. Y, a su juicio, el Gobierno regional "tiene la obligación moral y política de tutelar qué es lo que pasa por nuestra región".

"Queremos llegar hasta el final para garantizar la seguridad, la transparencia y la dignidad de los castellanosmanchegos", ha recalcado el diputado de Vox, quien, de otro lado, ha recordado que hoy hace dos años de la dana afeando que García-Page no haya dado aún explicaciones en las Cortes.