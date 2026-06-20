Vox registra una iniciativa en las Cortes para exigir el tren de La Mancha

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, en la manifestación celebrada en Alcázar de San Juan. - VOX

CIUDAD REAL 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en el parlamento autonómico castellanomanchego, David Moreno, ha asistido este sábado a la manifestación para exigir la ejecución del tramo ferroviario de altas prestaciones entre Mora y Alcázar de San Juan donde ha anunciado que Vox Castilla-La Mancha acaba de registrar una iniciativa para blindar este nudo ferroviario histórico cuyo futuro "queda hipotecado por la decisión del Ministerio de Transportes".

"Castilla-La Mancha merece el mismo respeto, las mismas conexiones y las mismas oportunidades que cualquier otra región de España. Las infraestructuras vitales para nuestra tierra no pueden depender de los pactos del bipartidismo con los separatistas ni de los favores presupuestarios para que Pedro Sánchez sobreviva una semana más en la Moncloa", ha afirmado David Moreno.

La iniciativa parlamentaria presentada por Vox parte de que este proyecto ya formaba parte del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) aprobado en 2005 y que su paralización condena al aislamiento a la comarca de La Mancha.

Moreno ha puesto el foco en la reducción del trayecto entre Alcázar de San Juan y la estación de Atocha en Madrid a tan solo 50 minutos.

"Un transporte eficaz es sinónimo de libertad y autonomía. Reducir el tiempo en tránsito significa permitir que los castellanomanchegos inviertan su tiempo en lo que realmente importa: sus familias y sus proyectos de vida, combatiendo la despoblación con oportunidades reales y arraigo", ha defendido el presidente del Grupo.

Moreno ha reclamado que el PSOE y el PP voten a favor de su propuesta en las Cortes regionales para instar a la Junta a poner todos los medios a su alcance para la puesta en marcha de la línea y al desarrollo "sin demora" del tramo Mora-Alcázar de San Juan.