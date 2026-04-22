Vox Toledo propone que Puy du Fou ponga en marcha un servicio de autobuses a sus instalaciones

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Toledo Daniel Morcillo. - VOX

TOLEDO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox ha presentado una moción, que será debatida en el pleno del próximo viernes, en la que insta a la empresa Puy du Fou a que ponga en marcha un servicio de autobuses, en coordinación con el Ayuntamiento de Toledo, que conecte las instalaciones del parque con diversos puntos estratégicos de la ciudad para facilitar el acceso de los toledanos.

La exposición de motivos incide en que Puy du Fou se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales atractivos turísticos de Toledo, pero también recuerda que la empresa ha gozado desde el comienzo de su actividad de diversas bonificaciones fiscales por parte del Ayuntamiento para facilitar su implantación, según ha informado Vox en nota de prensa.

En este sentido, Vox reconoce que, si bien "han sido entendibles para la promoción económica", también han supuesto "un esfuerzo indirecto para la ciudadanía toledana, que debe ser compensado mediante retornos tangibles y accesibles".

Así pues, el Grupo Municipal Vox insta a Puy du Fou a facilitar el acceso a sus instalaciones mediante transporte público a los toledanos, para que, sobre todo a aquellos que no tienen coche, puedan acceder en "condiciones de la igualdad".

En este sentido, Vox considera "razonable y justo" que la empresa facilite ese transporte, "en compensación a la ciudadanía" y en respuesta al apoyo institucional que ha recibido en estos años.

Además, también se reduciría el impacto medio ambiental, derivado del uso masivo de vehículos particulares, destaca la moción, que pide a Puy de Fou España que adopte las medidas necesarias para favorecer un servicio regular de autobuses, cuyo coste debería ser asumido "total o parcialmente" por la citada empresa.

RED EUROPEA DE MUNICIPIOS 'FAMILY FRIENDLY'

Por otro lado, Vox ha presentado otra moción para que Toledo se adhiera a la Red Europa de Municipios 'Family Friendly', impulsando su participación en las iniciativas, programas y proyectos asociados a dicha red.

Además, en la moción se solicita promover, "en el marco de esta adhesión", políticas municipales orientada al apoyo de las familias con hijos, trabajar por el apoyo a las jóvenes familias, favoreciendo la conciliación y la calidad de vida de los hogares toledanos.

Por último, se pide dar traslado de esta propuesta a la Asociación Provincial Toledana de Familias Numerosas, a la Asociación Castellanomanchega de Familias Numerosas y a las entidades responsables de la Red de Municipios 'Family Friendly'.