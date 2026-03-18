El vuelco de un camión que transportaba naranjas provoca el corte del la A-3 en Minglanilla (Cuenca)

Archivo - Imagen de Minglanilla en Google Maps.
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Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: miércoles, 18 marzo 2026 19:47
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CUENCA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vuelco de un camión que transportaba naranjas ha provocado este miércoles el corte de la A-3, a la altura del kilómetro 241, en sentido Valencia, dentro del término municipal de Minglanilla (Cuenca).

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se ha producido a las 10.13 horas.

Se ha establecido paso alternativo desde el kilómetro 237 (salida de la autovía) e incorporación en el kilómetro 242. El conductor del camión, de 45 años, ha sido asistido en el lugar por una UVI. También ha acudido Guardia Civil.

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