El vuelco de un camión que transportaba naranjas provoca el corte del la A-3 en Minglanilla (Cuenca)

Archivo - Imagen de Minglanilla en Google Maps. - GOOGLE MAPS - Archivo

CUENCA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vuelco de un camión que transportaba naranjas ha provocado este miércoles el corte de la A-3, a la altura del kilómetro 241, en sentido Valencia, dentro del término municipal de Minglanilla (Cuenca).

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se ha producido a las 10.13 horas.

Se ha establecido paso alternativo desde el kilómetro 237 (salida de la autovía) e incorporación en el kilómetro 242. El conductor del camión, de 45 años, ha sido asistido en el lugar por una UVI. También ha acudido Guardia Civil.