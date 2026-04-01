Vuelve el certamen de fotografía 'Albacete Siempre' de la Diputación cuyas obras podrán presentarse hasta el 15 de mayo

Cartel del certamen 'Albacete siempre'. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete, a través de su Servicio de Educación y Cultura, ha abierto una nueva edición del certamen de fotografía 'Albacete Siempre', una convocatoria ya consolidada que trasciende lo artístico para situarse como herramienta de cohesión sociocultural, identidad territorial y estímulo creativo.

Con plazo de presentación de obras entre el 1 de abril y el 15 de mayo, esta edición incorpora novedades significativas que refuerzan el papel de la institución provincial como agente activo en el acompañamiento del talento y en la construcción de un relato visual contemporáneo sobre Albacete, ha informado la Diputación en nota de prensa.

LA FOTOGRAFÍA COMO RELATO COLECTIVO DE UN TERRITORIO VIVO

Más allá de su dimensión estética, el certamen invita a construir una mirada plural sobre la provincia a partir de una narrativa visual que conecte lo cotidiano con lo extraordinario, lo íntimo con lo colectivo.

La apertura a temática libre --junto a las categorías específicas dedicadas a las artes y tradiciones populares y a la riqueza turística-- permite abordar la provincia a través de múltiples enfoques: desde sus paisajes naturales hasta sus dinámicas sociales, pasando por su patrimonio inmaterial.

En este sentido, además de promover la creación artística, la Diputación fomenta un archivo visual contemporáneo que documenta la identidad cambiante del territorio. La fotografía, así, se convierte en una herramienta de interpretación cultural y también en un recurso estratégico para proyectar la provincia hacia el exterior, reforzando su atractivo turístico y su posicionamiento como espacio de creatividad.

NACE EL 'PROYECTO MENTORIZADO'

Entre las principales novedades de esta edición destaca la incorporación de una mención especial que marca un salto cualitativo en el certamen: el "proyecto mentorizado". Esta iniciativa permitirá que uno de los trabajos presentados, seleccionado por su especial interés, reciba acompañamiento profesional mediante tutorías personalizadas con un fotógrafo de reconocido prestigio.

Este planteamiento sitúa el certamen en una lógica contemporánea de apoyo a procesos creativos, más allá de la mera convocatoria competitiva.

El Gobierno provincial da, así, un paso adelante en su compromiso con la profesionalización del sector cultural, facilitando que proyectos con potencial puedan desarrollarse y crecer, pudiendo incluso integrarse en circuitos más amplios de difusión y producción artística.

Otra de las claves de la convocatoria es la exigencia de presentar trabajos en formato de colección --entre 3 y 10 imágenes sobre un mismo tema-- . Esta orientación refuerza la dimensión narrativa de la fotografía, incentivando propuestas coherentes, con discurso propio y profundidad conceptual.

De esta forma, en un contexto donde la imagen digital tiende a la inmediatez y a la fragmentación, el certamen apuesta por la fotografía como proyecto: una práctica reflexiva que articula ideas, construye relatos y dialoga con el espectador desde la intención y el rigor.

CULTURA, TERRITORIO Y ECONOMÍA CREATIVA

La iniciativa se enmarca en la estrategia cultural de la Diputación de Albacete, que en los últimos años ha consolidado una programación diversa y descentralizada, entendiendo la cultura como motor de desarrollo social y económico.

Y es que Certámenes como 'Albacete Siempre' generan impacto más allá del ámbito artístico: activan redes de creadores, dinamizan espacios expositivos, fomentan la participación ciudadana y contribuyen a la riqueza cultural. Además, la exposición y el catálogo derivados de las obras premiadas amplían la vida del certamen, proyectando el talento local y fortaleciendo la imagen cultural de la provincia.

El certamen contempla una dotación económica que reconoce tanto la calidad artística como la vinculación con el territorio, con el Premio a la mejor colección (temática libre) de 1.500 euros, a la Mejor colección sobre artes y tradiciones populares con 800 euros y a la Mejor colección sobre riqueza turística con 600 euro.

También establece tres accésit a fotografías individuales con 200 euros cada uno y una Mención especial 'Proyecto Mentoring'. Además de la excelencia técnica y creativa, estos galardones valoran la capacidad de las imágenes para conectar con la identidad, la memoria y el futuro de Albacete.

'Albacete Siempre 2026' se afianza como una invitación abierta a mirar el territorio con otros ojos, a detenerse en sus detalles, a descubrir sus historias y a compartirlas.

En un tiempo en el que la imagen lo atraviesa todo, la Diputación de Albacete reivindica la fotografía como un acto consciente, culturalmente significativo y socialmente transformador. Porque fotografiar un lugar también es una forma de habitarlo, comprenderlo y proyectarlo.