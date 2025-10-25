Vuelven a su residencia de Carrión los residentes desalojados por un incendio que ha dejado una fallecida

CIUDAD REAL 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los residentes de la residencia privada 'Virgen de la Encarnación' de Carrión de Calatrava (Ciudad Real) que tuvieron que ser desalojados esta mañana tras el incendio originado en una de las habitaciones del centro, han regresado a las instalaciones, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Bienestar Social.

Como consecuencia del incendio, cuyas causas aún se desconocen, murió una residente y otros 96 tuvieron que ser desalojados. La gran mayoría de ellos fueron alojados en el polideportivo municipal de la localidad y otros fueron recogidos por sus familiares.

Además, dos trabajadoras, de 54 y 56 años, fueron trasladadas al hospital de Ciudad Real por inhalación de humo.

Esta residencia había pasado la inspección del Gobierno regional en el mes de septiembre "de manera satisfactoria". Asimismo, el propio centro había realizado en esta misma semana un simulacro de emergencia de desalojo, también "con normalidad y satisfactoriamente", aseguran fuentes de Bienestar Social.

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero; la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández; y el delegado Provincial de Bienestar Social en Ciudad Real, Eulalio Jesús Díaz-Cano, se han desplazado a la localidad para acompañar a los residentes, a sus familiares y a los servicios de emergencia.