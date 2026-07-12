War Paint Killer, la pintura de miniaturas nacida en el Casco de Toledo se presentará en septiembre como marca oficial

1103636.1.260.149.20260712110557 War Paint Killer - WAR PAINT KILLER

TOLEDO 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Álvaro Criado es el joven artista toledano que se encuentra detrás del proyecto de pintura en miniaturas War Paint Killer, cuyas obras salen del taller que tiene en el Casco Histórico de la ciudad y le han llevado a tener varios reconocimientos nacionales y dar el paso a registrar y establecerse como marca propia. Un hecho que ocurrirá el próximo mes de septiembre.

En una entrevista con Europa Press, Álvaro Criado señala que sus inicios en este arte de la pintura en miniatura que ha llegado a dominar han sido "un proceso" y "un salvavidas", tras dedicarse a la pintura callejera y al grafiti.

"Después de ciertos problemas personales y hablando con mi psiquiatra, su mejor consejo fue que practicara algo que me mantuviera más en casa que en la calle y que tuviera mi cabeza entretenida. De esta manera empecé a desarrollar la pintura de miniaturas hasta llegar a un punto en el que creo que estoy cumpliendo un sueño", ha indicado.

Una pintura en miniaturas en la que es "completamente" autodidacta, ya que no ha estudiado "nunca" arte. "La frase que me describe es que he sido aquella persona de la que tus padres siempre te advertían, pero ahora se ha corregido y soy, quizás, esa persona a la que tus padres te recomendarían".

"Esto nace de que desde pequeño he sido grafitero y del arte urbano", reafirma, para manifestar que su teoría del color está "desarrolladísima de forma natural". "Entonces, poco tengo que estudiar, creo; aunque nunca paras de aprender", ha reconocido.

ENTRE 11 Y 12 HORAS DIARIAS

El día a día de Álvaro Criado, que reconoce que es "un caos", pasa por estar entre 11 y 12 horas diarias, de lunes a viernes, trabajando en su taller cercano a la Plaza de Zocodover. "Es una situación bastante bonita y que romantiza bastante mi trabajo, dado que estoy en la ciudad de Toledo y cuando me siento un poco apagado me doy una vuelta por mi ciudad y vuelvo con la inspiración encendida".

Reconoce, con todo, que el trabajo es "muy sacrificado y muy pesado", rechazando la idea de que la pintura en miniaturas sea de juguetes y defendiendo que son piezas de colección "muy delicadas", que llevan "mucho" trabajo detrás, con horas de pintura intentando no tener ningún fallo.

Así, afirma que para hacer una sola figura puede tardar un mes aunque, dependiendo del proceso de pintura, el trabajo y el nivel de las texturas, el tiempo se puede reducir a entre siete días y dos semanas.

Actualmente trabaja con tres marcas distintas. La primera es la papelería El Paseo, ubicada en el barrio del Polígono de Toledo, que le cede todos los materiales de Warhammer oficial. También trabaja con Blackbeard Miniaturesm de quien ha pasado a ser su "pintor por excelencia"; y con la marca de pintura Green Stuff World.

RECONOCIMIENTOS Y PRESENTACIÓN

Todo este trabajo ha sido merecedor de varios reconocimientos como el que ha obtenido en la AMT de modelismo que se celebra en Torrent (Valencia) y que define como uno de los "concursos más grandes" a nivel europeo y nacional de pintura en miniaturas. Allí se llevó su primera mención honorífica.

Después, en Elche, en la AIME, se volvió a llevar otra mención. "Todo esto me está animando claramente a seguir trabajando muchísimo más y con muchísimo más esfuerzo y valor", ha subrayado.

Asimismo, esto le ha empujado a establecer su propia marca que, bajo el nombre de War Paint Killer, se presentará en septiembre en la 'Freak Wars' de Madrid, un evento "muy importante" para el modelismo estático, el 'cosplay' y el mundo de los juegos de mesa.

Pero la acción de War Paint Killer va más allá de la pintura en miniatura y Álvaro también lleva a cabo en su taller ciclos de aprendizaje en los que da clase tanto a jóvenes de 23 años como a personas de hasta 74 años de edad, comprendiendo todos los niveles.

Así, todo aquel que quiera contactar con Álvaro y saber más de War Paint Killer puede hacerlo a través de Instagram, Tik Tok y YouTube y, a partir de septiembre, espera poder estrenar página web.