Woody Aragón usaría la magia para cambiar "el mundo entero" y hacerlo "más ilusionante": "Necesitamos alegría"

El mago Woody Aragón. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El mago Woody Aragón cree que al mundo actual le hace falta "más ilusión, más magia, más compartir" y más divertirse con la familia y los amigos y tener menos preocupaciones y por eso, si tuviera que cambiar algo usando su profesión, "cambiaría el mundo entero" para hacerlo "más mágico y más ilusionante".

Con motivo de la próxima celebración del Festival Internacional de Magia Toledo Ilusión, que este año celebra 20 años --del 29 de octubre al 1 de noviembre--, Aragón considera que en la época actual "todo va mejor" que hace años "excepto el optimismo", que es algo que se ve "más complicado a futuro".

"En realidad, si nos comparásemos con generaciones anteriores, somos los que mejor lo tenemos para hacerlo bien", admite, pero estando "la cosa como está" lo que necesitamos --reconoce-- es "alegría".

Woody Aragón reflexiona en una entrevista con Europa Press sobre la evolución de la magia, algo que hace 30 años conocíamos por la televisión y con el "prejuicio de que la magia era un señor que sale ahí, que me toma un poco el pelo y que me engaña".

No obstante, a partir de la influencia de Juan Tamariz empezaron a salir una serie de generaciones de magos, cada uno con un estilo distinto, a ganar premios internacionales, a hacer galas y a participar en festivales de magia.

Ello ha supuesto "una explosión" que "ha educado al público", también al del Festival Internacional de Magia Toledo Ilusión, que él mismo luchó para que se celebrase en la capital regional y donde, en sus primeras ediciones, los asistentes no sabían lo que iban a ver. No obstante, edición tras edición el público evolucionó y "de repente se daba mucha cuenta" de cuando un mago era muy bueno.

"COSAS MUY ESPECIALES"

Esto, admite, ha obligado a tener "que subir año a año el nivel" de un Festival que, con motivo del 20 aniversario, ha hecho que desde su organización hayan "tirado un poco la casa por la ventana", no solo por realizar la gala principal en el Auditorio El Greco, que cuenta con un aforo más grande y eso hace que se necesiten "magias un poco más aparentes y visuales", sino porque habrá "cosas muy especiales" en esta cita.

Entre ellas se encuentra el homenaje que rendirá el Festival a la figura de Juan Tamariz, maestro y amigo personal de Woody Aragón, fallecido en agosto. "Queremos tener un coloquio los magos que fuimos muy cercanos a Juan y que compartimos con él, y contarle a la gente las grandes anécdotas del maestro", ha señalado el mago toledano, que admite que cuando era joven veía lo que hacía Juan en televisión como "una cosa maravillosa".

Además, se proyectará el documental 'Juan Tamariz: Amor y magia', realizado por R. Paul Wilson sobre los últimos años con Juan, donde el autor, que hablará en directo sobre su trabajo, explora lo que fue Juan Tamariz en la cultura nacional e internacional. "Yo creo que Juan, con el paso del tiempo, y cuando se vea la importancia de su legado en los magos y en los artistas que vienen luego, creo que la gente va a apreciar lo que es".

"Cuando yo ya empecé a tener un cierto éxito, entre comillas, en mi trabajo, empecé a viajar por otros países", rememora Woody Aragón, quien aclara que la sorpresa fue que en todos esos lugares le decían que el mago más famoso era Juan Tamariz. "Es una leyenda en el mundo de la magia, pero no en España, en cualquier país del mundo donde tú vayas", subraya.

MAGIA CLÁSICA, ELEGANTE Y CÓMICA

Uno de los actos destacados del Festival será la Gala Internacional de Magia, que ofrecerá "un compendio de muchos estilos de magia", y en la que Woody Aragón, además de hacer sus juegos de cartomagia ejercerá de presentador. También hará un espectáculo el mago televisivo Jandro, y también el campeón del mundo de magia cómica, Enric Magoo, hará su número caracterizado de Frankenstein, aprovechando que la cita se celebra durante la semana de Halloween.

El mago "elegante" Ignacio López llega desde argentina para hacer magia "con elementos muy clásicos" como los pañuelos, y Mag Marín traerá al festival las "grandes ilusiones" al "estilo de Las Vegas". Desde Ucrania llega Igor Trufinov, "un manipulador" que llega a Toledo con una "número estilo años 30" que es "muy divertido".

Al margen de esta gala, el Festival contará el viernes con Karim, un mago que mezcla stand-up comedy e interacción con el público "y que tiene un espectáculo brutal" llamado 'Todo va a ir bien o no'. El domingo habrá un show "muy misterioso, muy tenebroso, con un mentalista extremo" que se llama Luis Pardo y llega desde Barcelona.

El Teatro Rojas también acogerá una gala de magia para niños, porque "hay magias que no son para ellos", el domingo a las 12.00 y a las 17.00 horas, a cargo del mago inglés Cliff The Magician, que mezcla la enseñanza del inglés con los juegos de magia.

"Hay muchos magos ahora muy buenos, pero claro, a lo mejor el que no lo ve desde fuera no es consciente de la calidad que tenemos en España", pero "te vas a Estados Unidos, preguntas por magos buenos, y yo creo que el 80% de los nombres que te van a decir son españoles", precisa Woody Aragón.

Según indica, ahora mismo hay tres países punteros en magia, que son Corea, Estados Unidos y España, "y probablemente el más puntero ahora mismo es España", que es donde están "los magos de más calidad" y "más originales", pero que al mismo tiempo "están creando nuevas propuestas y triunfan donde los pongas". De hecho, cuando salen fuera de España los ponen "de final de gala, porque saben que seguro triunfan".

TRABAJAR MUCHO Y ENSAYAR

Con una agenda llena de viajes para participar en festivales por España y el mundo como representante de la cartomagia, Woody Aragón reconoce que también en el público de la magia hay "mucha diferencia cultural" según el país donde estés o incluso dentro del mismo. "De aquí, Toledo, hacia abajo, el público es explosivo", de tal manera que "ven, se divierten, se lo pasan bien y aplauden al final" pero por el norte "no reaccionan tanto" y "te crees que no les está gustando y luego terminas y se ponen en pie y te aplauden".

Los juegos y rutinas de Woody Aragón han sido replicadas por muchos magos a lo largo del planeta --desvela que hace poco le escribió un correo el mismo David Copperfield, famoso ilusionista de EEUU, pidiéndole permiso para hacer uno de sus juegos tras leerlo en un libro--, y a la hora de inventarlas asegura que la parte creativa "no le cuesta nada" pero sí tiene que "estudiar, trabajar mucho y ensayar la técnica".

En este punto, reconoce que alguna vez le han fallado los juegos delante del público pero "si tienes suerte y no se dan cuenta o se creen que es una broma, pues sigues para adelante". "Afortunadamente no somos toreros, el torero se equivoca y lo pasa muy mal, pero yo qué voy a decir, si sale mal la carta, no es grave", bromea.

Junto al Auditorio El Greco, el Festival se desarrollará también en la Sala Thalía, el Teatro de Rojas y el Centro Cívico Padilla. Las entradas para las diferentes actividades se pueden comprar en la página web www.toledoilusion.com.