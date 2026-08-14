El XI certamen 'Guadalajara busca torero' constará de ocho festejos y comenzará el día 21 en Tamajón

Presentación Del XI Certamen 'Guadalajara Busca Torero'. - ADRIAN LOEJ/DIPUTACIÓN

GUADALAJARA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) - El certamen 'Guadalajara busca torero', que organiza la Escuela Superior de Tauromaquia (Citar), llega en 2026 a su undécima edición y un total de ocho festejos taurinos en siete pueblos de la provincia.

El inicio de 'Guadalajara busca torero' 2026 será en Tamajón, el próximo 21 de agosto. Y la gran final del certamen se celebrará el 27 de septiembre en Horche. Los otros seis festejos se desarrollarán en Atienza (22 de agosto), Fuentelencina (23 y 30 de agosto), Almonacid de Zorita (11 de septiembre), Yebra (12 de septiembre) y Alcocer (20 de septiembre).

En esta edición del certamen participarán 31 alumnos de 17 escuelas taurinas de diferentes zonas de España y también de México y Portugal. Se lidiarán un total de 37 reses (36 novillos y un añojo) de ocho ganaderías entre las seis clases prácticas, el festejo mixto y la gran final que componen el cartel, ha informado la Diputación en nota de prensa.

El vicepresidente cuarto de la Diputación, Héctor Gregorio, ha destacado que "Guadalajara es una provincia muy taurina" y que "desde la Diputación siempre apoyamos este tipo de iniciativas, con el certamen 'Guadalajara busca torero', también apoyando a la federación de peñas o, incluso, a las ganaderías de lidia en la época de la pandemia".

En este sentido, ha reseñado que este año la Diputación ha incrementado en 30.000 euro el convenio de colaboración con el CITAR para la organización de este certamen.

Por su parte, el director técnico de Citar, Luis Miguel Encabo, ha subrayado que "es un certamen absolutamente consolidado, que coloca taurinamente a la provincia de Guadalajara en muy buen sitio" y que "fuera de nuestra provincia está considerado como uno de los mejores certámenes" hasta el punto de que "hay plazas de toros donde al triunfador de 'Guadalajara busca torero' le dan cabida para entrar en novilladas al año siguiente".

El director pedagógico y presidente de Citar, Pedro Alonso, ha reivindicado que el certamen 'Guadalajara busca torero' es por encima de todo "una actividad formativa" como lo demuestra que de los ocho eventos taurinos "seis son clases prácticas, aunque luego se incluya una novillada de carácter profesional además de la final".

Todos ellos han agradecido a los ayuntamientos de los municipios que van a acoger las ocho novilladas su participación y colaboración para hacer posible un año más la organización de 'Guadalajara busca torero'.