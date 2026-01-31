Los XII Premios 'Amalia Avia' del Gobierno de C-LM cierran candidaturas el 19 de febrero

Premios 'Amalia Avia'. - JCCM

TOLEDO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) - El 19 de febrero finaliza el plazo de presentación de trabajos para los XII Premios 'Amalia Avia', convocados desde la Consejería de Igualdad, a través de Instituto de la Mujer, para visibilizar y apoyar a las mujeres artistas de región.

Las bases del certamen, publicadas en diciembre en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), establecen nuevamente tres categorías para reconocer obras de pintura, escultura y otros formatos, además de premiarlas con 2.000 euros en cada uno de los casos.

La finalidad de estos reconocimientos es promover y fomentar la visibilidad de las mujeres en el ámbito de las artes plásticas y visuales; reconocer su trabajo y, además, difundir su potencial artístico, evidenciando la necesidad de seguir adoptando medidas que ayuden a paliar la brecha de género que también sufren las mujeres en el mundo del arte.

Del total de obras presentadas, cerca de una veintena resultarán preseleccionadas por el fallo del jurado y compondrán la Muestra 'Mujeres en el Arte' que será expuesta en todas las provincias de la región a partir del próximo verano, momento en el que se conocerán los nombres de las artistas ganadoras en cada categoría, ha informado la Junta en nota de prensa.

REQUISITOS

Podrán solicitar la participación en los Premios y Muestra Mujeres en el Arte del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha todas aquellas mujeres, nacidas o residentes en Castilla-La Mancha, que se hayan titulado en Facultades de Bellas Artes o Escuelas de Arte, o hayan expuesto sus obras en al menos una muestra o exposición artística de ámbito al menos provincial.

Cada solicitante deberá presentar junto con la solicitud un máximo de dos obras de su titularidad que puedan enmarcarse en alguna de las tres modalidades.

El tema sobre el que versarán los trabajos presentados y la técnica utilizada serán de libre elección.

Del mismo modo, las obras serán originales, de la autoría y propiedad de las solicitantes y no podrán presentar obras que ya hayan sido expuestas en anteriores premios o muestras de Mujeres en el Arte en Castilla-La Mancha, o hayan sido premiadas con anterioridad en otro certamen o premio.

Las solicitudes se podrán presentar de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades, www.jccm.es, o mediante su presentación en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.