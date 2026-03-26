El yacimiento Villa Romana 'El Saucedo' recibe 1.291 visitas en su primer año de apertura al público por parte de Junta

El yacimiento Villa Romana 'El Saucedo'. - JCCM

TOLEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El yacimiento Villa Romana de 'El Saucedo' de Talavera la Nueva (Toledo) ha recibido 1.291 visitas en el primer año que lleva abierto al público después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha concluyera los trabajos de conservación, restauración y puesta en valor de este valioso yacimiento arqueológico y decidiera compartirlo con la ciudadanía desde febrero del 2025.

Son datos que han dado a conocer el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, y el delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez, este jueves durante la visita que han realizado a este importante yacimiento arqueológico con motivo de ese primer aniversario de apertura al público, ha informado la Junta en nota de prensa.

José Gutiérrez ha asegurado que "estamos muy contentos del número de visitas que la Villa Romana El Saucedo ha registrado hasta hoy que decidimos ponerlo a disposición de la ciudadanía y la respuesta obtenida confirma el interés que este yacimiento tiene y el protagonismo cultural que supone para Talavera la Nueva y también para Talavera de la Reina como una de sus ETIMS".

También ha querido resaltar el delegado provincial "la apuesta del Gobierno de Emiliano García-Page por Villa de Saucedo con la fuerte inversión, sin precedentes anteriores, para la recuperación y conservación de un yacimiento que conserva unos mosaicos de una gran calidad y unas villas termales singulares que hoy pueden ser contempladas por ciudadanos y ciudadanas".

"Han sido 473.116 euros los que el Gobierno regional ha invertido en Villa Saucedo con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MMR, Next Generation)", ha puesto en valor Gutiérrez.

Por su parte, el delegado de la Junta en Talavera ha incidido en que se trata de un "yacimiento que es una referencia no solo para Talavera de la Reina y la comarca, sino también para Castilla-La Mancha y para toda España" y que desde que el Gobierno regional lo abrió al público "ha generado miles de visitas y turistas y ha generado desarrollo económico para Talavera de la Reina y para su EATIM Talavera la Nueva y la comarca".

DESINTERÉS DEL AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

Pero, además de todo ello, Gómez ha implementado esta repercusión con un valor más como es que "ha generado un conocimiento científico de esa época del imperio romano y también de la época visigoda, también fundamental en España".

Un yacimiento que, ha considerado el delegado de Talavera, "es una referencia y tenemos que seguir trabajando y poniéndolo en valor". Por ello, ha afeado la falta de colaboración e interés en este ambicioso proyecto del Gobierno del Ayuntamiento de Talavera a quien solicitaron cuando se abrió al público para que acondicionase el camino que da acceso al yacimiento arqueológico, sin que hasta hoy haya habido respuesta alguna.

"Hace 401 días, le tendimos la mano al Ayuntamiento de Talavera pidiéndole colaboración para que acondicionara el camino que da acceso desde Talavera la Nueva a esta Villa de Saucedo", ha criticado David Gómez, quien ha añadido que en "estos 401 días tenemos que lamentar que el alcalde de Talavera no ha dado ninguna respuesta ni se ha interesado por Villa Saucedo ni siquiera ha visitado este yacimiento que es referencia regional y nacional".

Ante esta "falta de interés por parte de José Julián Gregorio por un patrimonio cultural tan importante que tenemos en nuestra ciudad", el delegado de la Junta en Talavera hoy "ha reiterado la petición al alcalde de Talavera que acondicione los accesos hasta Villa de Saucedo", algo que "no supone una inversión muy importante de dinero para el Ayuntamiento de Talavera".

José Gutiérrez y David Gómez han recorrido el yacimiento acompañado por el alcalde de Talavera la Nueva, Jesús Mencía, así como del arqueólogo responsable del proyecto de investigación que la Junta de Comunidades realiza en estos momentos en el Saucedo quien les ha dado detalle de los mismos.

Han finalizado la jornada con una invitación generalizada a ciudadanos y ciudadanas de Talavera, de la provincia y de la región a visitar la Villa Romana de 'El Saucedo' en un "momento tan idóneo como son las próximas semanas y con la celebración de la Semana Santa".

José Gutiérrez ha recordado que "va a estar abierto al público los viernes, sábados y domingos, y los días festivos, incluidos jueves y viernes santo" y que "los precios de entrada son muy asequibles".

En este sentido, ha resaltado que "todos y todas las residentes en Talavera la Nueva y Talavera de la Reina tienen entrada totalmente gratuita", así como los niños y niñas, mientras que para los grupos de jóvenes estudiantes con carnet joven de Castilla-La Mancha, desempleados y familias numerosas la entrada cuesta 2 euros.