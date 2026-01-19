Yose Álvarez-Mesa y Manuel Laespada Vizcaíno, Premios 'Río Ungría' y 'Río Henares' de Poesía

Ganador del premio de poesía 'Río Ungría-Francisco García Marquiná' y 'Río Henares-Francisco García Marquiná'. - DIPUTACIÓN

Yose Álvarez-Mesa, con el poema 'Cuando miro atrás solo veo futuros', y Manuel Laespada Vizcaíno, con el soneto 'Tratado de la brevedad', son los ganadores de los premios de poesía 'Río Ungría-Francisco García Marquina' y 'Río Henares-Francisco García Marquina', respectivamente, en sus ediciones XLIII y XXIX.

El jurado de estos dos certámenes, convocados anualmente por la Diputación de Guadalajara de forma simultánea a los Premios Provincia de Guadalajara, ha estado compuesto por María Ángeles Novella Viejo, Juan Carlos Pérez Arévalo y Rafael Soler Medem, ha informado la Diputación en un comunicado.

El premio 'Río Ungría-Francisco García Marquina', dotado con 500 euros, ha recaído en el poema 'Cuando miro atrás solo veo futuros', seleccionado entre los 33 trabajos presentados. La obra propone una visión singular del paso del tiempo, de los futuros que han quedado atrás y de las expectativas, conformando un universo poético de gran profundidad y riqueza expresiva.

Yose Álvarez-Mesa es de Asturias, región donde reside actualmente y desarrolla su actividad cultural. Su obra abarca prácticamente todos los géneros literarios, con especial dedicación a la poesía y el cuento. Ha publicado hasta la fecha una veintena de libros y ha participado en numerosas antologías y revistas culturales.

Desde 2005 ha recibido más de 200 premios literarios, tanto nacionales como internacionales, en verso y en prosa. Por su parte, el premio 'Río Henares-Francisco García Marquina', también dotado con 500 euro, ha sido concedido al soneto 'Tratado de la brevedad', de Manuel Laespada Vizcaíno, seleccionado de entre las 26 obras presentadas.

El soneto ahonda en una de las grandes virtudes de la poesía que, según el propio autor, "no es otra que la economía del lenguaje para abordar los grandes temas, de modo que en pocas palabras se pueda plasmar la belleza de un instante, un sentimiento, una imagen".

Manuel Laespada Vizcaíno es natural de Albacete. Ha obtenido diversos premios, tanto en verso como en prosa, y su aprendizaje poético se refleja a lo largo de 14 poemarios publicados, merecedores de otros tantos reconocimientos, entre los que destacan 'Plenilunio descalzo', Premio Internacional de Poesía Luis Feria de la Universidad de La Laguna; 'Los dedos de la sombra', Premio Poeta Mario López de Bujalance; 'La piel indefensa', Premio Ciudad de Pamplona; 'Del amor caído', Premio Ciudad de Mérida; 'La sombra compartida', Premio Tardor de Castellón; y 'Ponme caras', Premio Gerardo Diego de Cantabria.

En poesía infantil ha publicado el poemario 'Anividanzas', en prosa 'Un baño de palabras' y en novela 'La complicidad de la duda', Premio Cartapuebla de Miguelturra.