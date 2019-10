Cs reprocha a Junta que aún no haya respondido a su petición de entrar en el Pacto por el Crecimiento

Actualizado 15/10/2019 13:42:06 CET

TOLEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos Castilla-La Mancha ha reprochado al Gobierno regional que no haya dado "ninguna respuesta" a la solicitud del partido naranja para participar en los trabajos de elaboración y la comisión de seguimiento del Pacto por el Crecimiento y la Convergencia Económica de Castilla-La Mancha, una participación con la que, ha insistido, quieren "ayudar" porque ven al Ejecutivo autonómico "superado por las circunstancias".

El diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos David Muñoz Zapata ha apuntado en rueda de prensa que si, según el Gobierno autonómico, este pacto tiene "una importancia capital" para la región, también sería capital que todas las fuerzas políticas con representación en las Cortes estuvieran presentes en él.

"Desde Ciudadanos lo único que queremos es ayudar, no es cuestión de polemizar", ha insistido, señalando que desde su partido creen que el Gobierno presidido por Emiliano García-Page no está teniendo "la suficiente reacción" ante "una desaceleración económica que ya nadie puede negar".

En este sentido, ha sostenido que las crisis "se provocan cuando no hay una previsión suficiente, cuando se esconden los problemas debajo de la alfombra y no se planifican acciones de contención sobre los efectos que pueden tener". "Lo peor es tener un problema y no verlo, y en Castilla-La Mancha tenemos un problema y el Gobierno o no lo ve o no lo quiere ver", ha añadido.

Por todo ello, Zapata ha reiterado la "mano tendida" de Ciudadanos al Gobierno regional para entrar en el pacto, "principalmente en la comisión de seguimiento", para poder ir analizando "si las acciones que se toman funcionan o hay que redirigirlas".