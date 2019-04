El ZepoRock completa su cartel con Anaut y The Sweet Vandals como artistas principales y 13 bandas confirmadas

Publicado 17/04/2019 18:30:48 CET

TOLEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival ZepoRock regresa al pueblo toledano de El Toboso con más fuerza que nunca. Esta iniciativa, que el año pasado batió record de público, vuelve con el cartel más atrevido de sus seis años de historia compuesto por un total de 13 bandas y dos DJs que formarán una propuesta que aúna eclecticismo con denominación de origen manchega.

Grupos como Anaut, The Sweet Vandals, Beluga, The Gagarins, Shiva, Tears in Rain, Sugar Crush, Fuel Grass, Trio Bravo, James Vieco, La Vil Canalla, The Niftys o Mamita Papaya serán los encargados de dar vida al festival que se ha convertido en referente de la música emergente de La Mancha, ha informado la organización en nota de prensa.

La sexta edición del ZepoRock se celebrará los días 14, 15 y 16 de junio en el Toboso con una propuesta formada por dos grandes escenarios, y, por segundo año consecutivo, consolidando la fórmula de tres días de programación con conciertos al aire libre, clases de baile, Djs, talleres infantiles, pasacalles, visita a bodegas y piscina.

Esta iniciativa, que apuesta por deslocalizar y democratizar la música llevándola a La Mancha profunda, servirá de plataforma a nuevos talentos que se sumarán a la lista de grupos consagrados como Aurora & The Betrayers, Alpargata, Tongo, Última Experiencia, 51 Grados, Fizzy Soup o Gatomidi, que ya se han convertido al zeporrismo en ediciones pasadas.

VIERNES 14 PASACALLES

El denominado soul funk boogaloo de Trío Bravo, unido al más alocado rockabilly de La Vil Canalla, que presentarán las canciones que en breve conformarán su primer disco, y el más puro blues and soul de James Vieco, serán los encargados de arrancar el festival el viernes 14 de junio, tomando las calles de El Toboso y llevando la música en directo a lugares icónicos del pueblo, bodegas y bares, en una jornada gratuita y que servirá para calentar motores.

Las zonas verdes y la piscina del albergue Dulcinea de El Toboso volverán a vibrar el sábado 15 de junio con una programación que se extenderá durante todo el día y que estará dirigida a todos los públicos. Comenzará enfocada a los más pequeños, que disfrutarán en familia de talleres infantiles, espectáculo de clowns, pintacaras y de la piscina, que permanecerá abierta hasta las 20 horas. Por la tarde será cuando se encadenarán los conciertos que este año volverán a tener un marcado carácter manchego.

La bailarina Rocío Molina revivirá los años 50 con una clase grupal de rock&roll, tras la que se irán sucediendo las propuestas de bandas como Anaut, que desde su debut en 2013 ha ido creciendo y consolidándose como uno de los principales referentes de soul y R&B del país.

The Sweet Vandals, una de los grupos de soul-funk más influyentes de Europa, vuelve a los escenarios uniéndose al cartel de ZepoRock. El cuarteto instrumental liderado por Carlo Coupe estará acompañado también por la banda madrileña Beluga, con su disco 'Tiempo de leones', con un directo intenso y visceral. Desde Barcelona, la fusión de grunge, post-rock, blues y psicodelia de Tears in Rain es otra de las grandes apuestas del ZepoRock 2019, donde este power trío presentará 'The wider light'.

MÚSICAS DESDE LA ESTEPA MANCHEGA

Las confirmaciones se suceden con grupos de la talla de The Niftys, que con su arrollador directo y un sonido genuino que ha resucitado a Chuck Berry en Albacete. The Gagarins convertirán los viñedos del Toboso en un paisaje marítimo gracias a su desgarrador surf made in La Mancha.

Desde Ciudad Real llegan Sugarcrush, precursores del trans-yeyé de lo más bailable. También manchegos son Shiva con su rock, stoner y progresivo fusión desde Daimiel. Por último, el canalleo malasañero con fusión tropical de Mamita Papaya, presentando 'La fruta de la vida', será la propuesta más fresca para el sábado, que culminará como siempre con la sesión del residente DJ Reputo, mezclando rock de los años 50 y 60 con electrónica, y sumando la nueva apuesta de este año: DJ Arrock Pegao.

Las entradas están a la venta a un precio de lanzamiento de 10 euros http://bit.ly/EntradasZepoRock

DOMINO 16 RECIENTO ALBERGUE DULCINEA

El domingo el festival pondrá punto y final a lo grande con un vermú zeporro gratuito que vendrá acompañado de más música. Fuel Grass versionarán temazos de rock&roll al estilo de blue grass, para traer los sonidos de los Montes Apalaches a La Mancha, mientras los zeporros podrán darse un chapuzón en la piscina del Albergue Dulcinea.

El ZepoRock 2019 vuelve, además, con una versión mejorada de su web, donde se publicarán todas las actividades de la programación del festival, junto a las bandas, los talleres, las ediciones anteriores, el alojamiento y todo lo necesario para descubrir el festival y disfrutar del entorno de El Toboso.

La sexta edición del ZepoRock está patrocinada por el Ayuntamiento de El Toboso, Tecnocasa, Denominación de Origen La Mancha, Bodegas Campos de Dulcinea, Bodegas Quiñón de Rosales, Velas Lumar, Sound-2, Cerveza Salvaje, Flowers Cavern Studios, Cooperativa La Humildad y Albergue Dulcinea de El Toboso.